Hockey: Monte Hermoso y Sportiva definen al campeón

Sabiendo que no hay mañana, que hoy tiene que haber un nuevo campeón. Bajo esa atmósfera se jugará hoy el encuentro entre Atlético Monte Hermoso y Sociedad Sportiva, por la final extra del Campeonato Apertura de Primera División de damas que organiza la Asociación Bahiense de Hockey.

Luego de que se repartieran un triunfo por lado, el título se definirá esta tarde, desde las 16, en cancha de Univeristario.

En el primer cotejo, las montehermoseñas se impusieron en nuestra ciudad por 1 a 0, con gol de Gabriela Ludueña.

Este resultado, obligó al blanco a ir ganar al balneario. Y lo consiguió.

Las Palomas, que habían finalizado terceras la etapa regular (eliminarón a Uni), vencieron a Monte, el primer clasificado (a Pacífico), por 2 a 0, con goles de Agustina Grimberg y Katia Devizzi.

"El otro día en Monte no jugamos bien. Entrenamos mucho toda la semana para tratar de salir a jugar bien mañana (por hoy) y ganar; ya no queda otra", avisó Jesús Sassi, entrenador de Atlético.

"El análisis fue que tuvimos muchos errores en el bloqueo y muchas pérdidas de pelotas no forzadas. Tenemos que tratar de mejorar en esas dos cuestiones, no desordenarnos en los bloqueos y no equivocarnos tantos con la bocha", agregó Sassi.

Desde la vereda de enfrente, Sergio Nasso, DT de Sportiva, también analizó el éxito que le dio la chance de jugar hoy el partido definitorio.

"En la semana trabajamos sobre lo que se hizo bien en el partido pasado y tratamos de corregir los errores", dijo Sergio.

"En principio -agregó Nasso- apostamos a lo mismo, pero tratando de ser más precisos a la hora de ejecutar los córners cortos".

Pero lo sucedido en la Carrindanga y en Monte ya es historia y todo se definirá hoy en el Gatica.

Por eso, ambos entrenadores contaron que juego imaginan esta tarde.

"Va a ser un partido muy parejo, y como suele pasar nos vamos a repartir el dominio. Creo que va a ser un juego muy cerrado en el que la clave va a estar en los cortos", dijo Sassi.

"Sportiva hacía mucho que no estaba en esta situación y Monte no va a querer perder, así que será un duelo de sudor y lágrimas. Los detalles definirán el juego, de eso estoy seguro", apuntó Nasso.

Los varones mañana

Debido a las adversas condiciones climáticas, la final del Apertura de varones, entre El Nacional y Universitario, fue postergada para mañana. Se medirán desde las 18, en cancha del celeste.

De ganar el local será campeón, ya que fue el mejor de la fase regular. Si triunfa Uni, habrá final extra en cancha neutral.