Los Urquijo quieren dar gracias en nombre de su hijo

Laura Gregorietti

lgregorietti@lanueva.com



Cuando Sandra y Fabián escucharon el diagnóstico se les vino el mundo abajo: ependimoma de fosa posterior. Tobías Urquijo, de 2 años y 8 meses, el más bebote de la familia, el más mimado, tenía un tumor en el cerebro. Y se sintieron morir.

Hoy "Toby", de 6 años, va por su quinta cirugía -la tercera de la cabeza- ya que fue traqueotomizado y tiene puesta una válvula DVP en la cabeza que drena el líquido que al cerebro no le sirve y que no puede realizar de manera natural porque el tumor obstruye ese canal.

Este martes nuevamente la familia Urquijo tendrá que instalarse durante un mes en la ciudad de Buenos Aires para que Tobías sea operado en el instituto Fleni. Pero no podían pagar el costo de un alquiler en un lugar cercano a la clínica por los precios que le pedían: 45 mil pesos más IVA.

"Yo soy arquitecta independiente, osea que el tiempo que no trabajo no cobro, y esta vez estoy complicada, y más con los valores que me pasaron de alquiler. Tengo para arrancar tres obras y no puedo hacerlas, mi marido es empleado en la planta de Biodiesel en San Román, por lo que solo viene los fines de semana".

Pero días atrás, en medio de tanta angustia tuvieron una noticia sorpresa que los llenó de emoción.

"El Colegio Juan José Passo le dio una beca completa a Toby para todo el año y además, impulsó un bono contribución con el sorteo de otra beca escolar para todo 2019 para un alumno de la institución. El Centro de Estudiantes colocó urnas para juntar dinero y amigos y conocidos, organizaron una colecta paralela y ya pudimos pagar el alquiler", contó.

"Tuvieron un gesto hermoso las autoridades del colegio, que nunca lo vamos a olvidar. Los amigos, la familia, la comunidad educativa, nos apoyaron tanto...", siguió emocionada Sandra.

El diagnóstico

Ocho horas de cirugía. Horas interminables, eternas.

"Se lo encontraron al tumor a los 2 años y 8 meses, los médicos están casi seguros que Toby nació con este problema pero tardó en manifestarse. Nos dimos cuenta que algo raro pasaba cuando no logró recuperarse de una gastroenteritis, tenía síntomas raros, se quedó sin defensas y su pediatra, el doctor Mario Marzialetti, comenzó a hacerle estudios", relató.

Pero el día que Toby le señaló la nuca a su mamá y le dijo "acá me duele" comenzaron las sospechas que una resonancia confirmó.

"El doctor y la obra social hicieron todos los trámites. Nosotros todavía no entendíamos que tenía mi hijo y de un día para otro estábamos viajando a Buenos Aires a operarlo. Con todo lo que eso implica, porque mi hijo mayor Lucas, hoy de 15 años, en ese entonces estaba en 6 grado. Pero gracias a Dios en el Fleni estás para ocuparte de tu hijo, es una maravilla la atención y la calidez humana del personal de esa clínica".

Y desde esa operación siguieron con los controles hasta que en septiembre del año pasado apareció una "manchita" en otro lugar.

"Gracias a Dios en un sector más accesible. Al verse afectado el lado derecho de su cuerpo, automáticamente se hizo zurdo. Camina, habla, hace rehabilitación desde los 2 años, kinesiología y terapia ocupacional. Tiene un pequeño desequilibrio motor, si pisa un pozo, se cae. Pero mi fuerza es mirarlo a él y verlo sonreir y rogar que vuelva a disfrutar de su infancia".