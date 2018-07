A la espera del acueducto y polis en autos de alta gama

--Buen día Juan María. ¿Seguís pendiente del Mundial o ya no?

--Como buen futbolero sí, pero reconozco que ya estoy esperando que se reanude a Libertadores y la Superliga. De todas formas, me parece que todas las miradas siguen apuntando a lo que pase con la economía.

--Así es, con las ventas en un freezer y el dólar amenazante, todos tenemos el foco en eso. Antes que nada, debo reconocerte que estabas en lo cierto cuando, a fines de mayo, me anticipaste, con lujo de detalles, lo que podía llegar a pasar con la refinería de Loma Paraguaya.

--Se veía venir y ahora sólo resta cruzar los dedos para que el impacto sea el menor posible.

--¿Cómo la ves?

--Muy difícil, pese a la intervención de Nación y Provincia en el tema. Como te lo había dicho hace tiempo, a Trafigura, la empresa que se hizo cargo de la refinería, no le interesa la refinación, sino la comercialización, entonces el futuro de ese complejo industrial no es para nada alentador. Me parece que desde el principio apuntaron a cerrarla y utilizar la playa de tanques. De todas formas la esperanza nunca se pierde y todo Bahía debe luchar para conservar esa fuente de empleo.

--Bueno, levantemos un poco el ánimo. ¿Hay buenas noticias más allá de las pálidas?

--Siempre, todo es cuestión de actitud. Como ya te había adelantado, días atrás arrancó la obra de autopista en el excamino Sesquicentenario, que incluye el derivador de El Cholo.

--Lo vi ayer en el diario. Sin dudas es una de las obras más reclamadas en Bahía desde hace años.

--Y te agrego algo. El viernes estará aquí el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Recorrerá esta obra y la de la autopista de la ruta 33, que también está en plena ejecución. Junto al intendente y el presidente del Consorcio del Puerto, explicará los detalles del tren que unirá Bahía Blanca con Vaca Muerta, cuya licitación se hará en diciembre. De paso reafirmará su compromiso con la realización de las autopistas.

--Buen momento para la visita porque Bahía es una de las ciudades con más obras viales en ejecución. A las que comentaste hay que sumar la autovía de Circunvalación y las que se ejecutan en rutas que confluyen en la ciudad, como la 35 y la 51.

--Sí, pero a mi entender no creas que todas son buenas con la vía a Vaca Muerta. Al menos desde el punto de vista urbano.

--¿Por?

--Por lo que pude averiguar sólo se va a recuperar la vía a Neuquén, es decir, la vía que se hizo a fines del siglo XIX y el resto de la transformación ferroviaria que requiere la ciudad no está incluida en este proyecto.

--¿Te referís a sacar los trenes de las áreas urbanizadas para romper el cinturón de hierro que divide muchas zonas de Bahía?

--Así parece. Todos los trenes seguirán circulando como hasta ahora, con el agregado del tren a Vaca Muerta. Desde los años ’70 que en Bahía se viene hablando de ese cinturón y el problema de los accesos ferroviarios persiste. Ahora habrá más trenes, bienvenidos sean, pero si no se resuelven esas cuestiones la escena será más complicada.

--¿Y qué pasa con la obra del acueducto desde el río Colorado? Hay mucho silencio de radio...

--Lo que pude averiguar es que siguen evaluando las 12 ofertas que se presentaron. La idea es adjudicar los trabajos a fines de agosto. En el gobierno provincial aseguran que la obra se va a hacer porque la plata que vino de un crédito en el exterior está disponible desde hace rato.

--Mañana se inaugura una obra importante en materia de salud ¿No?

--Sí, el Centro de salud Norte, en Vieytes al 2700, que beneficiará a un importante sector de la ciudad y aliviará al propio Hospital Municipal.

--En cuanto a Amazon ¿Siamo fuori?

--Todo indicaría que sí. Lo último es lo que publicó el diario chileno El Mercurio, donde se afirma que ese país le ganó la pulseada a la Argentina. Seguramente nuestros vaivenes económicos tuvieron mucho que ver para que Bahía se haya perdido una inversión de mil millones de dólares. Igual no está dicha la última palabra y habrá que seguir esperando el anuncio oficial del gigante norteamericano.

--¿Alguna novedad del ámbito comercial? Ojo, no me vayas a traer como nuevo el tema de los vendedores ambulantes y los reclamos del comercio formal para que sean menos o directamente se los prohíba.

--Noo, tengo el dato de la mudanza de uno de los bancos más importantes de la ciudad.

--Dale, avanti.

--Me comentaron que el Banco Macro compró un amplio local en Chiclana y Las Heras, así que en poco tiempo más comenzarán con los trabajos. También me enteré que los chicos de Grupo Sur sacan a la venta un edificio de singular diseño en calle Juan Molina, entre Güemes y Castelli. Seguramente con la línea a la que nos tienen acostumbrados.

Más locales gastronómicos en avenida Alem

--Raro que hoy no tengas nada de la avenida Alem...

--Sí, tengo. Como te había anticipado en abril entre 11 de Abril y Caronti, frente a tres conocidas cervecerías, habrá un importante negocio gastronómico.

--¿Otra cervecería?

--Una pizzería. Hace tiempo que demolieron la casa que estaba en ese amplio terreno y ahora comenzó la construcción de un complejo gastronómico y social de dos pisos. La pizzería será la base del negocio, pero también habrá hamburguesas con sello propio.

--¿Por qué dijiste gastronómico y social?

--Me chimentaron que tendrá un salón de eventos y dos grandes patios, uno delantero y otro trasero, con atención al cliente. El resto ya te lo había comentado, la plata la pone don Argento y lo gastronómico corre por cuenta de Manolo.

Federales en autos de lujo

--Te paso a otro ámbito. Llamó la atención en los vecinos la presencia de dos autos alta gama de la Policía Federal por las calles de Bahía.

--La institución sumó el año pasado a su flota un Audi TT y un Mercedes Benz C 200 Kompressor, ambos “recuperados del narcotráfico”, en un operativo denominado Daytona. Estos vehículos prestan servicios en la División Drogas Peligrosas.

--¿Y se sabe qué estaban haciendo?

--Hay dos versiones: que estaban en un operativo encubierto o bien que estaban sólo de paso, porque actualmente están en Cipolletti. Lo curioso es que ni siquiera pasaron por la delegación de la Federal en Bahía.

--Son autos muy costosos.

--El Audi está valuado en alrededor de 60 mil dólares y ya fue apodado Daytona. Y el Mercedes ronda los 46 mil dólares. La reutilización de estos vehículos por parte de las fuerzas de seguridad forma parte de una iniciativa nacional impulsada por el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.

El aurinegro hace pié en Europa

--Antes de empezar a hablar un poco de deportes, tengo que felicitarte por los aciertos en la elección de los técnicos de Villa Mitre y Sansinena, cuyos nombres me los anticipaste hace más de un mes.

--El crédito no es mío. Hay muy buenos informantes en esos temas. Carlos Mungo arrancará el lunes 23 en la Villa y Julio Román, el que más sorpresa causó por su conocido y ya histórico distanciamiento con Dámaso Larraburu, mañana ya asumiría funciones.

--Vamos al otro club importante de la ciudad. ¿Qué sabés de Olimpo?

--Que el viaje de Mauro Altieri a Rusia no fue de placer. El Colo aprovechó la estadía en Europa y logró cerrar la transferencia de una de sus joyitas al fútbol español, como es el pase de Facundo García al Leganés.

--¿Qué se dice al respecto?

--Que fue una negociación innovadora, y que posicionará muy bien al aurinegro en el mercado europeo en un futuro. En realidad, es una vía de compra compartida de derechos.

--¿Cómo es eso?

--Los madrileños, que son dirigidos por el argentino Mauricio Pellegrino, comprarán el 50% de sus derechos por un poco menos de medio millón de euros. Pero deberán pagar otro porcentaje si el volante olavarriense juega un número determinado de partidos en Primera.

--¿Y si hay otra venta en caso de que explote?

--El futbolista tendrá un precio mínimo por debajo del cual los españoles deberán negociar con Olimpo la cifra por la que saldría en caso de ser vendido. Por encima de ese número fijado de inicio en su contrato (fuentes cercanas a la operación hablan de entre 6 y 8 millones de euros), el Leganés puede venderlo sin tener el visto bueno de Altieri y compañía.

--¿Y Pellegrino lo tiene en cuenta para este año?

--Según me dijeron, lo va a probar en los próximos 15 días. En caso de que no se quede, Olimpo tiene la opción preferencial de la cesión. Y si hubiera otros interesados en sumarlo a préstamo, deberán abonar una cantidad que vendrá directamente a las arcas del aurinegro.

--¿Es verdad que rechazaron algunas propuestas de Argentina?

--Sí. Y fundamentalmente porque las ofertas que llegaron fueron por el 100 por ciento del pase. Aquí, la negociación fue pensada a largo plazo. Apostaron a esperar que García explote y hacer una diferencia mayor con el 50 por ciento del pase que quedó o bien con los logros que vaya consiguiendo el olavarriense en el Leganés.

--¿Y aquí que está pasando?

--Más allá de las incorporaciones que ya se hicieron, con el retorno de Altieri y Long de Europa se va intentar solucionar un foco de conflicto que se inició con Roberto Depietri, quien no volvió a aparecer por el club. Según me dicen, algo molesto por algunas decisiones que se tomaron. Es sabido que “Dipi” es amigo personal del presidente y quizás se aclaren las cosas cuando se vean personalmente.

--¿Y del ámbito judicial, qué tenés?

--Mirá, llegan buenas noticias en el fuero federal, que hasta hace algunos años estaba muy complicado por la falta de jueces titulares.

--Claro, leí en “La Nueva.” que la Cámara Federal, después de mucho tiempo, completó sus 5 vocalías...

--Tal cual. Y ahora avanza otro concurso para cubrir 3 cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que es el órgano encargado de hacer los juicios en ese ámbito.

--¿Es el que tiene que resolver las causas por asociación ilícita fiscal y narcotráfico contra Juan Suris y definir si es competente en Bobinas Blancas?

--El mismo tribunal, que hoy no tiene jueces titulares y cuenta con 3 subrogantes, uno de Capital, otro de Santa Rosa y el tercero de General Roca, hecho que -no hace falta que te explique en detalle- genera muchos inconvenientes para su funcionamiento.

--¿Y qué novedad tenés?

--Que los 20 primeros del orden de mérito ya fueron citados a la entrevista personal en el Consejo de la Magistratura, que se da como paso previo a la selección definitiva. Serán a partir de esta semana.

--¿Y tenés los nombres de los postulantes?

--¡Me extraña! Mirá, del ámbito federal local son apenas 3: Santiago Ulpiano Martínez, cuyo pliego, además, está en trámite para ser fiscal federal, y los secretarios Ana María Araujo y Mario Augusto Fernández Moreno, que es el más joven de todos pese a su vasta experiencia en el fuero.

--¿Y el resto?

--Hay 5 que son de afuera: Walter Ernesto Romero, Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Francisco Javier María Posse, Maximiliano Alberto Leandro Callizo y Marcos Alberto Frezzini. Los 12 restantes son de Bahía y muchos actúan en el fuero provincial.

--Bueno, ya que estás completame la lista.

--Como corresponde: el fiscal Sebastián Foglia aparece primero en el orden de mérito aprobado por la comisión el 14 de junio pasado. Después están su jefe, el fiscal general Juan Pablo Fernández y, sucesivamente, María Laura Pinto, Eduardo d'Empaire, Gustavo Barbieri, Pablo Larriera (desde la semana pasada es camarista federal), Eduardo Zaratiegui, Augusto Duprat, Rodrigo Zeballos Bilbao, Agustín Carestía y Ricardo Gutiérrez.

--¿Y el orden de mérito es definitorio?

--Es importante, pero no decisivo. Muchos dicen que lo valedero es llegar a la entrevista. Además hay que tener en cuenta que muchos de los postulantes están, a su vez, compitiendo por otros cargos, con lo cual la nómina puede achicarse.

--¿De la región tenés algo?

--Mirá, sin dudas la nota de la semana la dio el intendente de Guaminí, Néstor Álvarez, quien está ajustando los últimos detalles para dejar su cargo actual y desembarcar en un puesto en la Defensoría del Pueblo bonaerense.

--¿Confirmado?

--Falta el anuncio oficial, pero casi todo el mundo lo da como un hecho: su entorno, referentes de su partido, ediles de la oposición... y hasta fuentes de la Defensoría que conduce Guido Lorenzino. Las versiones que llegan desde La Plata hablan de un puesto “a la medida de Álvarez”, ya que se ocuparía de temas ligados a cuencas hidrográficas, medio ambiente e infraestructura.

--Experiencia en cuencas e infraestructura tiene bastante: proviene de un distrito donde el manejo del agua es política de Estado, y además fue jefe de Gabinete del área de obras públicas provincial durante un buen tramo de la gestión de Daniel Scioli.

--Así es, amigo. Buena memoria.

--Igualmente, no creo que la renuncia y traslado de Álvarez a la Defensoría tenga que ver sólo con su capacidad profesional...

--Ya sé a dónde vas. Mirá, el trascendido es que este puesto fue cedido, en el marco de un acuerdo político, al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien hoy es uno de los líderes del denominado “peronismo dialoguista” de la provincia. Y, en el marco de acuerdos políticos internos del PJ, lo cedió al peronismo de la Sexta Sección.

--Hasta ahí todo bien, pero no me queda claro por qué Álvarez, con todo lo que implica que un intendente abandone su cargo.

--Ahí entramos en un terreno más delicado. Entre las versiones que más he escuchado, en los últimos días, las que más se repiten son dos. Por un lado, están los que dicen que el principal motivo de Álvarez para irse es familiar.

--¿Familiar?

--Poca gente lo sabe fuera de Guaminí, pero el intendente vive la mitad de la semana en su distrito y, la otra mitad, en Capital Federal. Si bien asumió en 2011, su mujer y su hija nunca se mudaron de la ciudad autónoma, donde hizo gran parte de su carrera política. Desde su entorno dicen que ya está harto de tenerlos tan lejos, de los viajes, ausencias y problemas.

--Dijiste que había dos versiones.

--La otra proviene de sectores opositores, que relacionan la partida de Álvarez con una crítica situación económica y financiera del municipio, agravada por la posibilidad de que jefe comunal quede involucrado en la causa judicial por el exprograma ambiental nacional Girsu.

--Bueno, mejor dejemos las intrigas de lado y esperemos a ver cómo sigue esto, ¿no?

--Sin dudas. El otro hecho llamativo que se produjo esta semana en la región, más allá de la mini-nevada que sorprendió a los pigüenses el miércoles, fue la durísima acusación contra el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, por parte de la oposición.

--Tengo entendido que lo acusaron de incurrir en violencia de género en perjuicio de la secretaria del cuerpo.

--Así es. Te aclaro, antes de que sigamos, que la denuncia fue verbal y se hizo en la sesión del CD, pero sin dudas dejó en claro que la grieta, en Tornquist, sigue más abierta que nunca.

--¿Por qué lo decís?

--Porque lo que arrancó como un comentario de un par de concejales opositores contra el intendente, por gritarle a la secretaria del cuerpo y aparentemente maltratarla, terminó con comunicados de repudio del consejo del Partido Justicialista de Tornquist y de respaldo al jefe comunal por parte de la UCR distrital, en ambos casos con durísimos conceptos en contra y a favor.

--Vamos a lo real… ¿hubo maltrato o no?

--Ahí entrás en el terreno de lo subjetivo. Me chimentaron que entre Bordoni y la secretaria Valentina Nyez hubo gritos, reproches, pases de factura y miradas feas, pero no me han hablado de insultos u otra conducta que uno pueda considerar violencia de género. Lo que sí te puedo confirmar es que varios escucharon decir al intendente que, si Nyez quiere conservar su trabajo en el CD, va a tener que renunciar al consejo de administración de la Cooperativa Eléctrica de Tornquist, algo que no cayó nada bien en distintos sectores.

--La verdad, no suena muy bien que digamos. ¿Y a qué se debería semejante exigencia?

--La mayoría lo relaciona con el enfrentamiento entre Bordoni y algunos integrantes de la cooperativa desde que el intendente, en abril pasado, decidió romper el contrato con la entidad por el mantenimiento del alumbrado público. En aquella oportunidad, como recordarás, no sólo dijo que los números que le pedía la entidad no le cerraban, sino que además denunció que tenía que resolver “un problema” con sus directivos porque le habían cortado servicios sociales a jubilados y personas carenciadas.

--Bueno, vamos que se hace tarde, y esta vez te toca pagar a vos.

--Dale, pero hacele caso a Lilita y encárgate de la propina.

--Ok, ningún problema. Acá tengo los 5 pesos. Hasta el domingo que viene.