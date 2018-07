Paquito Alvarez: "Venezuela es una Liga de no mucha paciencia"

“La experiencia fue buena. Rescato lo positivo, porque era algo que quería hacer”, reconoció el técnico Alejandro Alvarez, tras su paso por Guaiqueríes de Venezuela.

Su permanencia en el equipo de la Isla Margarita se prolongó durante 15 partidos, cosechando siete victorias.

“Sabía adónde iba y que estaban con algunos problemas. El equipo estaba en formación, a cinco días de debutar. Cuando llegué, dos jugadores se alejaron por temas contractuales y los primeros cuatro partidos jugamos sin extranjeros y refuerzos nacionales. Después, perdimos un juego porque no teníamos los extranjeros habilitados. A partir de ahí ganamos siete partidos y eso nos permitió clasificar”, repasó.

A Paquito lo reemplazó un histórico ex jugador de la institución, como Luis Sosa.

“Después de clasificar veía algunas situaciones que no me quedaban del todo claras, lo hablamos y cuando terminó la última serie, decidimos que lo mejor era finalizar el vínculo, por lo que decidí retornar. La gente me cumplió y me atendieron muy bien. Sólo tengo palabras de agradecimiento”, aclaró.

Venezuela es una Liga corta.

“Sólo son 16 juegos de serie regular y Venezuela es una Liga de no mucha paciencia con jugadores ni entrenadores”, entendió Paquito.

“Se juega todo en dos días seguidos. Hay semanas -agregó- de cuatro partidos. Era una situación nueva para mí, y traté de adaptarme a ellos, como también lo intentaron ellos. No hay mucho tiempo de trabajo. Todo era nuevo, inclusive, la estadía en la isla, que es un lugar muy lindo y, en mi caso, vivía en una situación de privilegio”.

—De todos modos, en lo deportivo mal no te fue. Ganaron casi el 50% de los partidos.

—Sí. Y dos o tres jugadores que eran titulares al principio, no terminaron jugando. Sabía cuál era la situación. De todos modos, en líneas generales, fue más lo positivo que lo negativo.

—¿Se acordaban de Cunningham y Linder, los extranjeros que jugaron en el 80 en Alem después de hacerlo ahí?

—¡Sí!. Son referencia...

—¿Saben algo de ellos?

—La verdad que no.

—¿Esta experiencia que viviste puede permitirte reinsertarte en el ámbito profesional?

—Yo trabajo de entrenador, más allá del nivel y el momento que me toque dirigir.