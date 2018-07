Martín Bonjour, un carhuense en el Manchester City uruguayo

Por Fabián O. Rodríguez / Farodriguez@lanueva

(Nota publicada en la edición impresa)

A los 16 años, Martín Bonjour llegó a Bahía Blanca con la ilusión de vivir del fútbol. Dejó su pueblo natal Carhué y cargó el bolso lleno de expectativas.

El desembarco en el aurinegro no pudo ser mejor. Enseguida debutó en la Liga del Sur con 17 años, Julio Falcioni lo llevó a una pretemporada con la Primera de AFA y poco después e hizo su presentación en la elite del fútbol argentino de la mano de Enzo Trossero con 18 años.

De repente, llegó la oportunidad de emigrar tras haber jugado un solo partido en la A --derrota de Olimpo ante Quilmes 1 a 0 en el Carminatti-- y cruzó el charco hacia Uruguay.

Su carrera --esforzada por cierto-- tuvo varias idas y vueltas por el mundo, pero una y otra vez volvió a pisar suelo charrúa.

En ese país jugó en Rentistas, Rampla Juniors y Liverpool con escalas en el fútbol de Polonia, Perú, Ecuador, Colombia y la MLS, con un breve paso por el país en Brown de Madryn.

Pero desde fines de 2017, regresó casi al punto de partido. Clun Atlético Torque, un club uruguayo fundado en 2007, lo contrató a los 32 años para que aporte su experiencia en un plantel plagado de chicos y buenos proyectos.

En el tramo final de su dilatada trayectoria, Martín es uno de los referentes de un equipo que conjugada varias particularidades.

De la entidad se hizo cargo el año pasado el City Football Group, una multinacional del fútbol impulsada por capitales árabes. Tienen inversiones desparramadas por todo el planeta, pero su casa matriz está en Manchester.

Empezaron con Manchester City en 2008. Un lustro más tarde se expandieron, y actualmente son dueños de otros cinco clubes, uno en cada continente, con excepción de África: New York City, en Estados Unidos, Melbourne City, en Australia, Yokohama Marinos, en Japón, Girona, en España.

“Es un lindo proyecto y estamos todos muy entusiasmados”, le contó Bonjour a La Nueva..

“El año pasado ascendimos y ahora estamos buscando consolidarnos en Primera, que no es fácil. Tuvimos la suerte de ganarle dos veces a Peñarol, lo que es no poco. En el Apertura no nos fue muy bien, pero en el certamen Intermedio perdimos la final ante Nacional (3-2)”, agregó el zaguero.

Y fijó próximos objetivos.

“Si hubiésemos ganado esa final lográbamos el pasaje a la Copa Sudamericana, pero ahora apuntamos a consolidarnos en Primera y luego aspiraremos a algún torneo internacional”, dijo con sinceridad.

A los 33 años, el defensor dice estar pleno físicamente.

“Todavía me quedan algunos años de carrera y espero poder seguir cumpliendo objetivos. Me siento bárbaro y con muchas ganas de seguir luchándola como lo hice en toda mi carrera”, expresó el marcador central carhuense, quien tiene un año más de vínculo con la entidad uruguaya.

Bonjour tiene voz de mando en el plantel muy joven.

“Trato de aportar mi experencia y ayudar en todo lo que se pueda. Adentro y afuera de la cancha, siempre estoy dispuesto a colaborar”, sostuvo, casi anunciando por dónde seguirá su camino.

“Sinceramente, todavía no estoy analizando el retiro ni mucho menos. Sí tengo la idea fija que en el futuro quiero ser entrenador”, confesó.

—¿Te gustaría cerrar la carrera cerca de tus pagos?

—La verdad que no me puse a pensarlo. Me siento con energías para seguir jugando en un buen nivel y lo veré con el correr del tiempo. En esta profesión, en la que uno es un laburante del fútbol, hay que ir viendo día a día como se van dando las cosas. No tengo demasiadas certezas del futuro de mi carrera como futbolista.

—Sí estarás satisfecho con todo lo que viviste en el fútbol.

—Sin dudas. Desde que debuté en Olimpo en el 2003 fue todo muy positivo. Siempre estuve jugando en un primer nivel, cumplí sueños y objetivos personales, pude jugar la Copa Libertadores y la Sudamericana y, por sobre todas las cosas, sumé experiencias muy buenas en varios países. Sinceramente, no me puedo quejar.

—Nunca hay que olvidarse desde uno partió.

—Tal cual. Y uno tiene que ser agradecido. Mi familia fue incondicional y están siempre, en los buenos o malos momentos. Y tengo que gradecer el apoyo de mis padres Daniel y Graciela, mi hermano Patricio y mi abuela Nelly.

Martín también valoró aquellas personas que le dieron una mano en sus comienzos.

“Hubo mucha gente importante en el desarrollo de mi carrera, pero no me quiero olvidar de mencionar a la familia Mohamed, que me abrió las puertas de su casa cuando recién llegué a Olimpo. De esos gestos, uno nunca tiene que olvidarse”, destacó.

Bonjour conoció a su actual mujer, Isabela, en su paso por Colombia.

“La conocí en Manizales cuando juegué en Once Caldes y desde entonces me banca en todo. Siempre está al pie del cañón, apoyándome constantemente”, resaltó.

Diez años de vida

La historia de este club uruguayo es sencilla. Las familias Aquino y Reynoso, uruguayos exiliados en México, regresaron al país en 2007 con la idea de hacer algo por la comunidad. Apostaron por el fútbol: fundaron el club, y tiempo después lo anotaron en la Segunda División Amateur, la tercera categoría del fútbol charrúa.

Amparados por el estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol, se convirtieron en una Sociedad Anónima en 2015, y le cedieron los activos deportivos a un grupo de empresarios cercano al City Football Group, que en abril decidió quedarse con el equipo.

Antes de venderlo, ambas familias impusieron condiciones. Pidieron, entre otras cosas, ampliar el complejo “Daniel Marsicano”, el predio donde se entrenaba el plantel y que tenía solamente dos canchas.

Ahora se modernizó y cuenta con cuatro campos de juego, los vestuarios, un comedor, una sala médica y la utilería.

Torque subió a fines de 2017 a la Primera. Salió campeón con nueve puntos de ventaja sobre su escolta. Fueron noticia en Uruguay cuando hicieron un gol en donde la tocaron los once jugadores.

“Intentamos hacer un juego moderno: presión alta, salida con pelota desde el fondo”, contó Bonjour.

Actualmente, Torque –que no cuenta con un estadio propio-- juega de local en una cancha de San José, a unos 100 kilómetros de Montevideo.

Personal

-Nombre: Fernando Martín Bonjour.

-Lugar y fecha de nacimiento: Carhué, el 9 de abril de 1985.

-Debut en la Liga del Sur: el 23 de junio de 2002 (Comercial 1-Olimpo 0). En la "A" jugó 30 partidos --12 en 2002 y 18 en 2003-- y anotó un gol (ante Bella Vista).

-Debut en AFA: el 12 de octubre de 2003 (Olimpo 0-Quilmes 1).

-Club de origen: Racing de Carhué.

-Trayectoria: Olimpo, Rentistas (Uruguay), Lech Poznan (Polonia), César Vallejo (Perú), Rampla Juniors (Uruguay), Vancouver Witecaps (Canadá, MLS), Liverpool (Uruguay), Deportivo Quito (Ecuador), Once Caldas (Colombia), Deportivo Aucas (Ecuador), Brown de Madryn y Torque.