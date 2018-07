UOCRA: la justicia rechazó un pedido de arresto domiciliario para Monteros

Pese a los problemas de salud que padece, el extitular de la UOCRA local, Humberto Monteros, detenido en el marco de una causa por asociación ilícita y extorsión, seguirá aguardando en la cárcel el juicio oral.

Es que en las últimas horas la Cámara Penal confirmó la resolución por la cual la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, había negado el beneficio de arresto domiciliario al exlíder sindical, quien fue arrestado a principios de año tras una serie de allanamientos.

En el marco de la investigación se encuentran privados de la libertad (con prisión preventiva) otros 13 integrantes del gremio.

Los jueces de la Sala II, Guillermo Petersen, Alfredo Hernán Mones Ruiz y Guillermo Emir Rodríguez, rechazaron una presentación de los abogados defensores Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager, quienes consideraban que Monteros no recibe el tratamiento adecuado para las patologías crónicas que sufre.

Según trascendió, entre otras complicaciones, el gremialista de la construcción padece diabetes tipo II y hepatitis B.

Los letrados que lo representan indicaron que los resultados de algunos estudios señalan que no estaría recibiendo la medicación prescripta ni la alimentación debida.

En ese contexto, apelaron “a razones de índole humanitaria para disipar las sospechas sobre la existencia de peligros procesales”, pidiendo que se le conceda la morigeración y se establezca una detención domiciliaria.

Pese a esto, los camaristas sostuvieron que la decisión de Promé “no resulta arbitraria o infundada”.



Dijeron que se basó en los informes médicos agregados a la causa y que eso permite inferir, al menos en este momento del proceso, que no se dan las condiciones requeridas para otorgar el beneficio.

Mencionan que a partir de lo referido por los profesionales que atendieron a Monteros (tanto fuera como dentro del penal) y los responsables del Área Sanitaria IX de la Dirección de Salud Penitenciaria, se advierte "que se encuentra recibiendo actualmente asistencia médica, tratamiento farmacológico y alimentario adecuado a sus dolencias”.

“Buen estado”

En este sentido, una médica infectóloga que atendió al detenido en el Hospital Penna manifestó que “se encontraba en buen estado general”.

En tanto, se señaló también que Monteros no resulta ser insulinodependiente y que no es necesario realizarle controles diarios de glucemia.

Por último, los jueces destacaron que las autoridades sanitarias del Servicio Penitenciario afirmaron que tanto la cárcel de Saavedra como la de Villa Floresta “cuentan con los recursos médicos y farmacológicos para la atención de las patologías”.

Además de confirmar la decisión de la magistrada, la Cámara ordenó que se tomen las medidas necesarias para que se le suministre a Monteros un medicamento que aún no le fue entregado y se encomiende a la Asesoría Pericial Departamental la realización de una evaluación del estado general de salud del gremialista detenido.