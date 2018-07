Facundo García, de Olimpo a España: “Es increíble, me cambia la vida de un día para el otro”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva,com

(Nota publicada en la edición impresa)

Despacio y con melancolía. Guardó en un bolso cada una de sus pertenencias en cámara lenta, dobló en cuatro partes y con cuidado la camiseta N° 21 que utilizó en la Superliga, se persignó y se tapó la cara con la mano izquierda queriendo ocultar sus lágrimas.

Una vez le habían dicho que los hombre no lloran, pero el llanto de Facundo García al dejar el vestuario del estadio Carminatti, tal vez por última vez en su carrera deportiva, no tiene nada que ver con la tristeza ni con el dolor. Muchos chicos de su edad quisieran estar en el lugar de él, que a los 18 años pasa de un continente a otro, de Bahía Blanca a Madrid, de un club del interior a una entidad modelo en el fútbol europeo, de Olimpo al Leganés de España, que compró el 100% de sus derechos federativos y el 50% de los económicos.

“Nunca sentí tanta felicidad en mi vida. Parece un cuento, porque no esperaba pegar un salto tan grande. Se dio así, no lo puedo creer”, le manifestó a La Nueva. el volante olavarriense, con la voz entrecortada y una mezcla de adrenalina y placer en su cuerpo.

“Esto me cambia la vida, me lo dicen todos. Me tendré que adaptar a otra cultura, a otras costumbres y a un país que ni siquiera conozco por fotos”, señaló “Facu”, quien el martes deberá estar allá para firmar un contrato especial (y a su vez de carácter profesional) porque es menor.

—¿Hablaste algo con Nereo Champagne, quien defendió los colores del Leganés en el semestre pero ahora pasará al Real Oviedo?

—No lo llamé, pero seguramente me voy a reunir con él en España. Lo que sé del club y del equipo fue por investigar en internet. A la página del Leganés entré como mil veces. Da la impresión de ser una institución moderna, ordenada y muy seria.

“Vi el complejo, el gimnasio y los campos de entrenamiento, y es un lujo. Será un gran gusto ir a jugar ahí; tengo que aprovechar para crecer, mejorar y explotar”.

—¿Cómo reaccionó la familia?

—Uhhh... Cuando se enteraron, me sonó el celular y gritaban y lloraban todos al mismo tiempo. Mi mamá (Virginia), mi papá (Oscar) y mis hermanos (Soledad, de 30 años; Cristian, de 28 y Rocío, de 21). Soy el nene mimado, al que le dan todos los gustos por ser el más chico, así que imaginate cómo están por allá.

—¿Sabés que esta venta es histórica para Olimpo, que vas cobrar 20 veces y que ahora te vas a empezar a manejar en euros?

—Ja, ja, sí. Ni siquiera imagino lo que voy a cobrar. No conozco si el euro, el billete, es azul, verde o rojo. De lo que si estoy convencido es que trataré de representar a Olimpo y a Embajadores (su club de Olavarría) de la mejor manera.

Al Leganés lo dirige el argentino Mauricio Pochettino y son parte de la plantilla el correntino Mauro Dos Santos, ex Banfield, y el pergaminense Ezequiel Múñoz, ex Boca.

“Sí, lo sé, y leí que la pretemporada arranca el lunes. Así que llego, firmo y me quedaré a entrenar”, sostuvo el juvenil que disputó 10 partidos con la "21" aurinegra en el último torneo de Primera.

—¿Con qué fútbol crees que te vas a encontrar en la Liga de España?

—Un fútbol donde se prioriza la posesión de la pelota, con mucha intensidad y dinámica. El juego es rápido y los volantes, tanto de marca como creativos, “vuelan” físicamente. Seguramente me adaptaré enseguida, porque estoy bien y confío en mis condiciones.

“Si lo veo a Cristiano Ronaldo, le pido una foto”

—¿Ya sabés que lugar ir a visitar en Madrid cuando tengas una mañana o una tarde libre?

—Ni idea. Si Cristiano Ronaldo no se va a Juventus, si continúa en el Real, me gustaría conocerlo. Sería cumplir otro sueño. Si voy a una práctica y no me ve nadie, le voy a pedir una foto...(risas).

—¿Y si te la pide él a vos?

—Ja, ja... Imposible. Poder verlo o encontrarlo sería una locura, me encanta como juega. Y sino viajaré a Barcelona, aunque me comentaron que entre ambas ciudades hay mucha distancia (625 kilómetros "Facu").

—¿Cuánto tuvo que ver tu paso por la Selección Argentina Sub 19 para que el Leganés se fije en vos?

—Mucho, sin dudas. Porque en los Juegos Odesur de Cochabamba, donde no nos fue tan bien con el seleccionado (finalizó 4° entre 8 participantes), había agentes y representantes de distintos clubes y de varias partes del mundo. Nadie me preguntó nada, pero capaz que a alguien convencí con mi juego.

“Igualmente las gestiones más importantes las hizo el presidente de Olimpo, Mauro Altieri, quien en persona y después de muchas idas y vueltas con la negociación, pudo cerrar los números con los dirigentes del Leganés. Estoy ansioso, no tanto por lo que me espera futbolísticamente, sino por el lugar a donde voy, porque será todo nuevo para mi".