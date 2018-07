Nación y Provincia intervendrán para intentar frenar los despidos en la refinería

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

“Ayer –-por el jueves-- tuve una charla con Patricio Norris, CEO de Trafigura en toda América, y me dijo que para hacer más operativa a la refinería, achicar costos y, como dicen ellos, optimizarla, habían realizado 200 despidos”, declaró a La Nueva. Gabriel Matarazzo, secretario general del Sindicato del Petroleo y Gas Biocombustible de Bahía y La Pampa.

Pero hasta ayer, y a excepción de unos 30 supervisores que fueron notificados personalmente a través de un escribano, ninguno de los cientos de empleados que posee la refinería recibió un telegrama de despido o tiene certeza con respecto a su situación laboral.

Sin embargo, anoche se supo que el gremio tendrá una audiencia con el Ministerio de Trabajo provincial el martes a las 10, aunque la empresa les comunicó que saldría la conciliación obligatoria del Ministerio nacional y que habría otra audiencia el miércoles en Buenos Aires.

“Esto implica que se tendrían que retrotraer todas las medidas, por ejemplo en caso de que empiecen a llegar los telegramas de despido. No sé qué pasaría con los supervisores que están fuera de convenio y fueron despedidos, porque la conciliación vale para los agremiados”, explicó el dirigente sindical Fabio Pierdominici.

La situación de la refinería comenzó a empeorar hace dos meses, cuando la compró una sociedad anónima unipersonal bahiense, perteneciente a Trafigura, e inmediatamente se paró la producción.

“No hacía falta ser vidente para saber que algo raro pasaba porque saltaba a la vista que no tenían intención de producir ni invertir acá. Seguramente tienen pensado llevarse los recursos naturales de Vaca Muerta y en sus estaciones de servicio, que ahora se llaman Puma, vender combustible importado”, analizó Matarazzo.

Según el secretario, entre empleados directos –convencionados y jerárquicos--, que suman 500 trabajadores, y otros de transporte, contratistas y hasta gente de la Uocra, las familias vinculadas laboralmente a la refinería ascienden a las 1.000, “sin contar a los de las estaciones de servicio”.

“Si hay algo que le dije a Norris –CEO de Trafigura-- es que no voy a discutir despidos. Que ponga a producir la planta y discutimos, tenemos un convenio colectivo en vigencia y estamos dispuestos a discutir todo lo que haya que discutir”, comentó Matarazzo.

“Tengo el temor de que esto en unos meses pueda empeorar, porque esta no es una empresa petrolera y si les resulta negocio importar, importarán, o si les conviene llenar los tanques de combustible con soja para exportar, también lo van a hacer”, reconoció.

Lo que dijo la empresa

Sobre los hechos de público conocimiento, la empresa explicó, entre otras cosas, que “Trafigura, cuyas inversiones en el país superan los 500 millones de dólares, ha sufrido un impacto significativo a raíz del desfasaje entre los precios de los productos y los costos de producción”.

También comunicó que “se ha definido una reestructuración de los procesos de trabajo para optimizar y aumentar la eficiencia de la planta, con el objetivo de reanudar el procesamiento de crudo en las próximas semanas, lo que implica, entre otras medidas, una reducción en el número de trabajadores de la refinería”.

El malestar del intendente

El intendente municipal Héctor Gay comentó al respecto de la situación que ha estado cerca del tema desde el primer momento, “he tenido charlas con la gente de Trafigura y con el ministro --de Trabajo-- Marcelo Villlegas”.

“En el diálogo con Patricio Norris, de Trafigura, no advertí una decisión de negociar el tema, por el contrario, vi una decisión firme de achicar la ex planta de Petrobras. En la primera charla me dijo que la refinería tenía mucha gente y cierto grado de obsolescencia, y en la segunda me habló del Gobierno y la situación de los combustibles. La sensación es que la decisión estaba tomada desde antes y ahora utilizan lo del Gobierno como una excusa”, agregó el intendente.

“Nos hablaron de 153 despidos, es mucha gente en un momento difícil para reinsertarse, estoy en contacto permanente con Matarazzo, Villegas y el ministro Iguacel también está al tanto del asunto. Pretendemos acompañar a los trabajadores y hacer las gestiones que haya que hacer como para que se dé una salida a esto con marcha atrás”, concluyó Gay.

En el Concejo Deliberante todas las fuerzas expresaron preocupación

Marcos Streitenberger, del bloque Cambiemos, manifestó la preocupación del oficialismo y pidió esfuerzos conjuntos con el resto de las fuerzas políticas para resolver el colaborar en la resolución del conflicto.

“Nos preocupa lo que ocurrió y la situación de las familias bahienses afectadas por la decisión de la empresa. Días atrás, tras recibirlos en su despacho, el intendente Héctor Gay se puso a disposición de ellos, se comunicó con el ministro de Energía para que interveniera y realizara las gestiones con los propietarios de esta empresa para lograr una solución”, dijo.

Carlos Quiroga, edil de Unidad Ciudadana, expresó su angustia por los despidos y dijo estar preocupado por más reducciones. El experiodista estuvo con los trabajadores en la planta y desde allí le pidió al intendente que gestionara ante el Ministro de Energía. Incluso recordó que horas atrás insistió en ese pedido.

“Vimos a hombres de 50 años llorando, gente que tiene que afrontar esta situación. Quienes hemos perdido el trabajo alguna vez, entendemos la angustia”, dijo. “Lamentamos la inacción del Municipio y la falta de interés del intendente y sus funcionarios, que no hicieron una sola acción para evitar los 200 despidos ni le dieron apoyo a esta gente”, afirmó.

Roberto Ércoli, de Frente Renovador, expresó su solidaridad con los trabajadores despedidos y manifestó su total respaldo al sindicato en las acciones que decida realizar. Además dijo que llevará el reclamo a la mesa de la CGT para acompañar a los trabajadores afectados.

En tanto, Marcelo Feliú, de PJ - Cumplir, se lamentó por la noticia y dijo que es producto del modelo económico que lleva adelante Cambiemos.

“Esto se preanunciaba hace 15 días y hoy se empieza a concretar. Esperamos que las autoridades del Gobierno nacional puedan revertir la situación, pero la realidad es que es un síntoma de lo que ocurre en el país con este modelo económico”.