Se exhiben autos antiguos a beneficio en la peatonal Drago

La agrupación “Amigos de la Calle Drago” y el Club de Vehículos de Colección de Bahía Blanca conjuntamente con el Museo del Deporte se presentarán en una muestra de autos y motos de colección.

La misma se llevará a cabo hoy, de 10 a 19, en el tramo de la calle Drago , comprendido entre avenida Colón y O’Higgins.

Paralelamente, en el mediodía, brindará un concierto la banda de música del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, previéndose también, la actuación de diversos números artísticos y la presencia de personas ataviadas con trajes de época.

La muestra tiene la finalidad de reunir alimentos no perecederos que serán donados al pequeño Cottolengo “José Nascimbeni” y al Hogar Don Orione, contándose con representantes de ambas instituciones en el evento.

Si bien se soliciatarán alimentos no perecederos a modo de entrada, en especial los chicos necesitan leche larga vida. También se recibirán tapitas plásticas y llaves para ser donadas a Ayuda-Le (Ayuda al Leucémico).

La presencia del Club de Vehículos de Colección de Bahía Blanca, fundado en mayo de 1993 y única entidad bahiense de su tipo con personería jurídica, no hace más que confirmar lo consignado en sus estatutos fundacionales, en cuanto a organizar actividades específicas como paseos y exposiciones, siempre sin fines de lucro y en colaboración con aquellas instituciones de bien común que así lo soliciten.