Rugby: Otra jornada de derrotas para los bahienses

Otra jornada con resultados negativos fue el saldo para los representantes bahienses en la categoría principal del 10º regional Pampeano A de rugby.

Por la fecha 3, en nuestra ciudad El Nacional cayó ante Comercial 17 a 6, en un partido que la visita dominó durante la primera etapa (17-0) en base a presión defensiva y a obtener pelotas de calidad desde los rucks para conseguir dos tries en la primera media hora.

La lluvia volvió pesado el terreno y costó progresar con ataques abiertos, por lo que ambos usaron el pie por demás.

En el complemento el local tuvo mayor control de pelota, pero sólo pudo descontar con un par de penales ante un rival que perdió intensidad y repitió infracciones. La visita bajó su intensidad y no explotó la superioridad numérica ante las dos amarillas al rival al promediar la etapa.

La siguiente es la síntesis del partido:

El Nacional (6): Franco Ciucci, Santiago Salvatori (a), Leonardo Mendoza; Nicolás Sandoval y Joaquín Falcón (a); Santiago Jackson, Nicolás Falcón, Juan Francisco Sierra; Braian Pérez (a) y Juan Manuel Nardi; Julián Severini, Martín Marbella, Juan Manuel Alonso, Luciano Ciancaglini; Roberto Alioto. Entrenador: Mariano Marsili.

Buen tackle de la defensa de El Nacional, bajo la lluvia.

Comercial (17): Fausto Irigoyen, Eric Maffioli, Santiago Martínez; Gonzalo Maffioli y Felipe Robles (a); Marco Gasparri (a), Federico Petralía, Diego Jiménez (capitán); Gaspar Jeckeln y Bautista Farisé; Juan Ignacio Kaspin, Rodrigo Oliver, Ignacio Carea, Germán Vouilloz; Cristian Echenique. Entrenadores: Santiago Santarella y Maurici Vázquez.

PT: 7m penal de Oliver (C), 12m try de Kaspin (C) convertido por Oliver y 31m try de Jeckeln (C) convertido por Oliver. Parcial: El Nacional 0, Comercial 17.

ST: 4m y 28m penales de Martín Marbella (EN).

CAMBIOS: 56m Filliottrani por Alioto y Ríos por J. Severini, 55 Navarrete por N. Falcón, 67m Bayer por Navarrete, 68m A. Salvatori por Mendoza y 71m Balsamello por B. Pérez, en El Nacional; 65m G. Gutiérrez por Vouillioz y Echeverría por Pietralía y 70m. Brussetta por E. Maffioli, en Comercial.

ARBITRO: Ramiro García Gamero (Sur).

CANCHA: El Nacional.

Dos que tampoco pudieron

También fue una jornada sin victorias para Universitario y Sociedad Sportiva en el TRP A.

Nadia Ferenz, réferi asistente de la Unión de Rugby del Sur, hizo su debut hoy en el TRPA en Uni (BB)-Uni (Mardel).

Las Pirañas cayeron ante Uni de Mar del Plata 25 a 5 de local (Facundo Freire el try bahiense), mientras que Las Palomas sufrieron una goleada histórica en el regional al caer ante Mar del Plata Club 56 a 5 como visitante (try de Matías Stalldecker).

Matías Chiuccariello (Uni BB) intenta progresar ante el tackle rival.

En el choque restante Sporting derrotó a San Ignacio 49 a 29 como local y se mantiene en la punta junto con Mar del Plata, ambos invictos luego de 3 jornadas.

Rocco Bellingeri (Sportiva), en acción de try frente a Mar del Plata, aunque los 5 de Sportiva los aportó Matías Stalldecker. Foto: Gentileza Unión de Rugby de Mar del Plata.

El próximo sábado se producirá el primer cruce de equipos bahienses con Sociedad Sportiva-El Nacional. Por su parte Uni visitará a Comercial. El resto: San Ignacio-Mar del Plata y Universitario (MdP)-Sporting.

Posiciones: 1º) Mar del Plata y Sporting, 15 puntos; 3º) Universitario (Mar del Plata), 9; 4º) Comercial, 8; 5º) San Ignacio 5; 6º) Sociedad Sportiva, 4; 7º) El Nacional y Universitario (BB), sin puntos.

Otra derrota de Suárez en el TRP C

Coronel Suárez RC no pudo cortar la racha en el tercer nivel del regional. En condición de local los suarenses cayeron ante Gimnasia (Pergamino) 30 a 17 y sumaron su tercera caída en el Pampeano C.

La jornada se completó con el triunfo de Racing (Chivilcoy) ante Unión del Sur (Mar del Plata) por 18-15.

Así están: 1º) Racing, 13 puntos; 2º) Unión del Sur, 9; 3º) Gimnasia, 7 y 4º) Coronel Suárez, 0.

Los 50, líder momentáneo en el TRP B

En un adelanto correspondiente a la fecha 3 del segundo escalón del regional, Los 50 (Tandil) venció hoy a Los Cardos 22-17 y trepó a la punta. La jornada se completará mañana con los encuentros entre Argentino-Pueyrredón (a las 14, arbitraje de Tomás Villarreal), Biguá-Santa Rosa (desde las 15.15) y Uncas-Los Miuras (12.30).

Posiciones: 1º) Los 50 (Tandil), 13; 2º) Biguá y Cardos, 10; 4º) Argentino, 6; 5º) Uncas, 5; 6º) Santa Rosa, 1 y 7º) Pueyrredón, 0.