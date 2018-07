"En el camino hacia la Argentina que soñamos"

Por Jorge Macri

Tenemos un Presidente que, desde el primer día, está comprometido a hacer que la Argentina desarrolle todo su potencial y cambie para siempre. Cambio significa decir la verdad. Dialogar con todos los sectores en búsqueda de consensos. Afrontar los problemas y darles solución. Cambio quiere decir que hay obras en marcha en cada rincón del país: de agua y cloacas, rutas, autopistas, hídricas para mitigar el impacto de las lluvias. Obras que empiezan y se terminan. Cambio también es que los argentinos tengan un Estado presente que los acompaña y los ayuda a progresar.

Y todo esto está sucediendo porque la gente lo decidió. Decidió dejar atrás los fracasos que nos trajeron hasta acá. Probablemente esto sea porque venimos de gobiernos que nos ocultaban los problemas y nos decían que todo estaba bien. Que casi no había pobreza, que la energía y el gas eran servicios gratuitos, que gastar más de lo que entra no tiene consecuencias. Y a muchos esas mentiras los obligaron a empezar de nuevo, hipotecando su futuro y el de los suyos.

Es cierto que estamos atravesando tiempos difíciles, no lo negamos, pero hemos vivido momentos más complicados. Cuando el Presidente y su equipo asumieron, en diciembre de 2015, se encontraron con un país estancado, que no generaba confianza, sin reservas, sin acceso al crédito externo, con una matriz energética colapsada. Podría seguir enumerando la herencia recibida, pero quiero aprovechar esta oportunidad para llevarle tranquilidad a todos los argentinos que me están leyendo: vamos a superar esta tormenta. Estamos atravesando una coyuntura y no, como dicen algunos, un problema estructural de rumbo.

Estamos convencidos de que tomamos el camino correcto para construir un país sobre bases sólidas, que se proyecte a mediano y largo plazo. Sabemos a dónde queremos ir y estamos yendo juntos, enfrentando cada obstáculo interno y externo que se presenta. Vos sabés mejor que nadie que los cambios profundos cuestan, llevan tiempo, pero al final valen la pena.

Nosotros sabemos que detrás de todo ese enorme esfuerzo que están haciendo hay angustia. Entendemos lo difícil que es para muchos vecinos enfrentar la actualización de tarifas. Si el Presidente hubiese encontrado una alternativa mejor, la hubiese puesto en marcha. Pero éste es el único camino para esa Argentina sin parches, atajos ni avivadas que queremos.

Como intendente, camino las calles de Vicente López todos los días para ver qué más puedo hacer para que esto salga adelante. Hace un tiempo, por ejemplo, anunciamos que las PyMEs del municipio no van a pagar la tasa de actividad municipal en el segundo semestre del año. Yendo en sintonía con la Ley PyME nacional y las medidas tomadas por la gobernadora de la provincia buscamos la manera de acompañar a este vital sector productivo generador de empleo de calidad. Y así lo hacemos siempre con todos, en especial con aquellos que nos necesitan más cerca. Porque entiendo que de eso se trata: de escuchar, poner el hombro y hacer un esfuerzo que nos ayude a avanzar.

Por eso es importante que los gobernadores, intendentes, dirigentes políticos, sindicatos y empresarios hagan su aporte en lugar de reclamar soluciones mágicas o salir a criticar con el diario del lunes. Tenemos la posibilidad de ser la Argentina que siempre soñamos. La que nos merecemos los argentinos. Pero sobre todo tenemos la posibilidad de ser parte de ese logro sin importar el color político que nos identifique. Es cuestión de madurez, compromiso y responsabilidad. De trabajar para que cada argentino, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades. Si todos hacemos nuestro aporte, lo vamos a lograr. Y esta no es sólo una mera expresión de deseo, hay resultados concretos a largo y ancho del país de lo que somos capaces de hacer cuando tiramos para el mismo lado.