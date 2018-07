Conocé el lado B del bahiense Guido Pella, según la ATP

Por unas horas, el nombre Guido Pella estuvo en la primera plana del mundo tenístico. Así lo determinó su memorable victoria de ayer ante el croata Marin Cilic, 5° del mundo, en la segunda ronda de Wimbledon.

Si bien hoy no pudo ante el estadounidense Mackenzie Mc Donald (103°), quien lo eliminó con parciales de 6-4, 6-4 y 7-6 (5), la semana del bahiense en el césped londinense será inolvidable.

Considerado uno de los sucesos más llamativos del torneo hasta el momento, la ATP presentó en su cuenta oficial de Twitter un interesante material multimedia mostrando el “Lado B” del zurdo.

You may know him as the 🇦🇷 that caused one of the biggest upsets of @Wimbledon 2018 so far, but did you know @guido_pella also has some great dance moves? 🕺#Wimbledon pic.twitter.com/ga4VyQgenu