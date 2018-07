Cómo funcionarán los servicios durante el feriado del lunes

El Municipio informó esta mañana cómo será la prestación de servicios el próximo lunes por el feriado nacional del 9 de Julio.

En la Comuna no habrá atención al público ni se podrán efectuar trámites administrativos.

Y el resto de los servicios funcionarán de la siguiente manera:

Transporte público

Transitará con horarios y frecuencias de domingo, los cuales se pueden consultar en bahiatransporte.com.ar/frecuencias/.

Residuos domiciliarios

La recolección se ofrecerá con normalidad.

Parquímetros

No se realizarán controles en el uso del sistema. No obstante se deberán respetar los sectores no permitidos, zonas reservadas, paradas de ómnibus y carriles preferenciales.

Hospital Municipal

Únicamente funcionará el servicio de emergencias.

Cementerio

Permanecerá abierto al público de 8 a 17, con un servicio de guardia. La administración atenderá entre las 7:30 y las 12.

Mercado Municipal

Todos sus locales estarán cerrados.