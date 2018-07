Olimpo concretó una venta histórica, como para aplaudir de acá a España

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Histórico. Por primera vez en sus casi sus 108 años de vida, Olimpo vende un jugador propio en forma directa a un club español que compite en la máxima divisional.

“Es un sueño cumplido, no sólo de nuestro club, sino también de la Liga del Sur y de todo el fútbol de la región. Es un orgullo inmenso que un chico muy nuestro pegue un salto de calidad tan grande”, le dijo el presidente aurinegro Mauro Altieri a La Nueva. instantes después de cerrar la transacción del pibe Facundo García a Leganés de España.

Pese a que ambas instituciones firmaron un “pacto de confidencialidad”, se pudo saber que la entidad bahiense vendió el 100% de los derechos federativos y el 50% de los económicos del volante olavarriense de 18 años, con 10 partidos en la Superliga.

Además, Olimpo estableció un piso en el valor de la transacción. Es decir, si en un futuro Leganés negocia por encima de esa cifra no hay problemas, aunque si la oferta es por un monto menor Olimpo tendrá la facultad de intervenir y cobrar por ese tratado o transferencia que establezca el club madrileño.

“Con esto que se logró aspiramos a que los jugadores menores vean que desde Olimpo podés llegar al exterior. Parece una utopía, pero yo viajé a Rusia (fue parte de la comitiva de AFA que estuvo presenciando el Mundial) con el propósito de establecer conexiones y diálogos directos con los dirigentes de los principales clubes del mundo”, sostuvo el titular olimpiense.

Leganés se comprometió a depositar el dinero acordado dentro de este mes, aunque el viaje de “Facu” ya tiene fecha establecida: debe estar en España el próximo martes, para firmar el contrato.

“Esto no es más que posicionar a Olimpo en el mundo. Con una política sostenida de formación se puede soñar en grande. La gente tendría que empezar a medir lo que se logró y se va a intentar lograr. En Leganés me preguntaron por Olimpo, por sus hinchas, por Bahía, por la vida de acá; es un paso gigante hacia un progreso que estábamos buscando”, sentenció el "Colo".

Enseguida, Altieri se refirió al destino de los euros que ingresarán por la cesión de la joyita que viene de actuar, con la Selección Argentina Sub 19, en los Juegos Odesur de Cochabamba (Bolivia).

“Trataremos de distribuir el dinero de la mejor forma. Se pagará parte de la deuda grande que tiene el club y trataremos de estabilizar el presupuesto general de cara a lo que viene en materia deportiva. Cumpliremos con acreedores y taparemos baches que ha dejado la última campaña del fútbol en la Superliga”.

La exportación de Facundo no es la salvación definitiva para Olimpo, que espera con ansias que ingrese el dinero por las ventas ya establecidas y confirmadas de Julián Fernández a Palestino de Chile (50%) y de Nereo Champagne (también del 50%) a Real Oviedo de España.

La cara de "Facu" lo dice todo. Pasó por el vestuario y se llevó sus pertenencias. Buen viaje y mucha suerte.

A su vez, Olimpo podría tener ingresos extras de euros porque en el contrato a García figuran premios por asistencias y productividad.

“Es el primer sueño que cumplimos como Comisión Directiva. Estamos felices de poder posicionar al club en el mercado internacional, y más en una liga como la de España. Hay que entender que no existe fútbol posible sin captación, formación y venta”, indicó Altieri.

“En Rusia estuve reunido con todos los dirigentes que compusieron la delegación de AFA. Hablamos sobre proyectos, de las competencias que se avecinan, escuché, me escucharon y aprendí. Hago todo lo que esté a mi alcance y que sea saludable para Olimpo”, agregó.

Aunque muchos crean que no habrá descensos en el próximo torneo de la B Nacional, algunos clubes de la categoría pusieron el grito en el cielo y parece que seguirá latente la posibilidad de que sean 6 equipos los que bajen al Federal A o la B Metropolitana.

“Eso es así, no se sabe todavía. Igual, la idea de Olimpo no va a cambiar. Se armará un plantel con el objetivo de permanecer, porque no podemos apuntar a algo que queremos pero que no podemos. Necesitamos tener un producto propio, porque es lo que vende, lo que le da sustentabilidad a la institución. Lo más lógico es armar un mix entre experiencia y juventud. Ojo, captar, formar y vender no te tiene que impedir buscar el ascenso”.

Y cerró con un pensamiento de su sello.

“La gente debe dejar de pensar en forma chiquita, es necesario pensar en el beneficio de todos. Por ejemplo, cuando llegue a la Argentina, lo primero que tenemos que hacer con la CD del club es ir hasta Olavarría a charlar, agradecerle y a pagarle a Embajadores, club de donde salió Facundo”.