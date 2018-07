Tornquist: concejales opositores acusaron al intendente Bordoni de incurrir en violencia de género

Dos concejales opositores tomaron la palabra en la última sesión del Concejo Deliberante de Tornquist para acusar al intendente Sergio Bordoni de maltratar verbalmente a la secretaria del cuerpo y a las mujeres del partido opositor, conducta a la que calificaron como "violencia de género".

Los denunciantes fueron los ediles justicialistas Mónica Sagredo y Guillermo Löffler, quienes aseguraron que el presunto maltrato se produjo durante el trabajo legislativo de la semana pasada y también en ocasiones anteriores.

Desde el bloque de Cambiemos los ediles Sebastián Bassi y Juan Manuel Ibarra defendieron al jefe comunal y desestimaron la denuncia. Según señalaron, sólo se trató de una discusión acalorada que bajo ningún concepto puede catalogarse como "violencia de género".

Sagredo, sin embargo, insistió. “En nombre mío y de los bloques Frente para la Victoria y Frente Justicialista Cumplir, queremos repudiar lo acontecido en este recinto hace una semana -dijo-. Desde hace bastante tiempo hemos sido testigos o partícipes de reuniones o conversaciones en las que el intendente Sergio Bordoni se ha dirigido de mal modo hacia las mujeres o hacia algunas mujeres".

“Siempre nos hemos ido con un sabor amargo, pero hemos optado por callarnos porque sabemos que si decimos algo después se dice que hacemos política barata o que usamos esto políticamente. La verdad es que siento que la semana pasada fue el límite, porque delante de todos nosotros, de los 12 concejales más la secretaria de Obras Públicas (Gisela Lencinas) y el secretario de Desarrollo (Gonzalo Iparraguirre), el intendente reconoció que la secretaria del cuerpo legislativo no pertenecía más a una importante institución como es la Cooperativa Eléctrica a pedido de él, porque tenía que tomar esa opción o podía quedarse sin trabajo”, agregó.

“Consideramos que es un abuso de poder -completó-. De hecho, en ese momento intervenimos y le pedimos que no sea duro, a lo cual nos respondió que eran decisiones políticas”.

“Los concejales de la oposición nos retiramos de dicha reunión, pero pasado un ratito pudimos escuchar agresiones verbales, gritos, lo cual claramente es violencia de género. Hoy acabamos de aprobar y por unanimidad la creación del Consejo Municipal de Mujeres, que tiene entre sus objetivos trabajar con algo tan sensible como es la violencia de género, y vivimos una situación de este tipo justamente en este propio recinto hace una semana atrás”, resaltó la edil del FPV.

“Pido disculpas a la secretaria del CD por exponerla pero, desde mis principios, mis convicciones y con el acompañamiento de mis compañeros, creo que esto debe ser repudiado y nos solidarizamos con ella”, concluyó.

Guillermo Löffler, concejal del FPV, afirmo que “se escucharon gritos", y enfatizó que esa "no fue la primera vez".

“La verdad, se ha dirigido mal a concejales femeninos de los bloques nuestros y a secretarias del Ejecutivo. Siempre hablando de mujeres. También a secretarios del Ejecutivo de la gestión anterior y siempre con una violencia que la verdad... Me dio mucha pena tener que escuchar dirigirse así a nuestro máximo referente, que es el Intendente, hacia una mujer”, disparó.

"Simplemente fue una discusión acalorada"

El concejal oficialista Sebastián Bassi (Cambiemos) negó las expresiones de los ediles opositores y los cargos de "violencia de género" contra el intendente.

“Yo fui parte de la reunión, al igual que todo el bloque oficialista, y simplemente fue una discusión acalorada interna de un grupo político”, describió.

“Llevo más de 25 años de militancia y no he visto agravios. No fue violencia verbal ni descalificaciones", aseguró.

Según dijo, al que siempre se trata de descalificar es a Bordoni "buscándole una imagen negativa que realmente no la tiene".

"Es un político totalmente diferente en cuanto a valores humanos, de palabra, de compromiso y de solidaridad”, remarcó Bassi.

Otro edil de Cambiemos, Juan Manuel Ibarra, coincidió en que lo ocurrido fue "una discusión como tantas otras".

“A la secretaria del CD la conozco de toda la vida, porque somos del mismo pueblo, Chasicó. Creo que hacer una utilización política de esto no es lo conveniente. No corresponde, porque implica banalizar la lucha de las mujeres por sus derechos. Coincido con Bassi: yo estuve presente el otro día y no hubo violencia; sí hubo una discusión acalorada, pero no hubo insultos ni agravios, afirmó Ibarra. (Agencia Tornquist)