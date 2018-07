Convocarán a una audiencia pública para decidir si se construyen dos pistas de motos

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la convocatoria a una audiencia pública para definir si se podrá construir una pista de speedway y otra de motocross en un terreno del Frente Costero, vecino al Balneario Maldonado.



En la actualidad el Código de Planeamiento Urbano (CPU) no permite la instalación de las mismas en ese sector de la ciudad.





"La idea es concretar la audiencia para los primeros días de agosto", confirmó la concejal Laura Biondini (Cambiemos).



Una vez que se escuchen las posturas a favor o en contra de la iniciativa, el legislativo deberá definir si realiza cambios al CPU para que las pistas se instalen en esa zona o no.







La polémica por la idea impulsada en conjunto por el Automoto Club y el Club de Pilotos de Motocross fue dada a conocer por "La Nueva" en febrero pasado.



Días atrás se conoció que el proyecto tiene varios dictámenes negativos del Municipio y la oposición de ambientalistas y de la Comisión Asesora de Planeamiento, que nuclea a varios colegios profesionales.



Piden explicaciones por la ambulancia que no

llegó y los parquímetros que no funcionaron



Durante la sesión también se aprobaron por unanimidad pedidos de informes para que el Municipio explique dos inconvenientes ocurridos en los últimos días.



El primero tiene que ver con la ambulancia que no llegó a asistir a una nena de 1 año que estuvo cerca de ahogarse tras caer en una pileta.



El hecho ocurrió el 24 de junio en una vivienda de Céspedes al 1.400 , aunque ayer se conoció que nunca recibió asistencia médica en el lugar y que debió ser trasladada a un hospital por sus familiares, que antes habían realizado varios llamados al 911 y 107 respectivamente.



La concejal Gisela Ghigliani (Unidad Ciudadana-PJ) pretende que desde el Servicio de Emergencias dependiente de la comuna den a conocer cuántos llamados se recibieron, cuántas ambulancias había operativas en ese momento y por qué motivo nunca llegaron al lugar.



Ayer, desde el Municipio explicaron que la ambulancia fue anulada por efectivos de la Policía Bonaerense.



Por otra parte, Carlos Quiroga (Unidad Ciudadana-PJ) se refirió a los inconvenientes de las últimas horas en el servicio de parquímetros y pretende que desde Bahía Transporte Sapem se den las explicaciones pertinentes.