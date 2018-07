Quedó en libertad el "Gordo" Valor y dijo que no piensa volver a la cárcel

Luis "El Gordo" Valor, líder la "superbanda" que en la década de los 80`y 90` protagonizó resonantes robos a bancos y camiones blindados, recuperó hoy su libertad desde la Unidad Penal Nº 17 de Urdampilleta, en Bolivar, donde se hallaba detenido.

Había salido de la prisión en el 2007, pero dos años más tarde volvió a ser detenido tras una persecución y tiroteo en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, donde la policía lo sorprendió con elementos robados.

En mayo de 2014 había recuperado temporalmente la libertad bajo un régimen especial, pero en un mes después volvió tras las rejas. "El Gordo" fue capturado en un control de ruta en la localidad bonaerense de San Miguel, que detectó que llevaba tres armas de fuego en el baúl de su auto.

Hugo "la Garza" Sosa, su compañero en la superbanda, goza de libertad desde 2006. Juntos se hicieron conocidos, además de por los delitos cometidos, por fugarse a los tiros del penal de Devoto en 1994.

"No pienso volver más a la tumba", les dijo Luis Valor, a su mujer Nancy y a su sobrino, quienes lo esperaban en la puerta del penal.

"Esta vez va en serio: me retiré del choreo y a la cárcel no pienso volver más. Que quede clarito: no voy a robar más. No tengo ganas ni edad. Quiero disfrutar de mi familia", agregó. (NA, Infobae y TN)