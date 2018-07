"Ayudenme a salir", dijo Morena Rial internada en un psiquiátrico

La hija del conductor de televisión Jorge Rial, Morena, denunció ayer en un audio que fue trasladada drogada desde el sanatorio en el que se encontraba internada a una clínica psiquiátrica contra su voluntad.

"Estoy internada en Ineba. La verdad es que no sé bien lo que pasó. Estaba en el Sanatorio Finochietto, me doparon y me trajeron para acá", aseguró Morena en un audio que le envió a Ulises Jaitt, quien lo difundió.

"Todavía no sé nada, no sé quién fue ni nada", asegura y agrega: "Hacelo difundir. Ayudenme a salir. Dame fuerzas", pidió la joven quien desde el 25 de junio estaba internada por una úlcera sangrante.

Según Clarín, Jorge Rial fue quien decidió trasladarla al Instituto de Neurociencias.

Mientras que el primero en dar detalles fue Ulises Jaitt, hermano de la mediática Natacha Jaitt, cercana a Morena, vía Twitter: "Rial internó a @moorerial en la clínica psiquiátrica @InebaSalud de alta complejidad. @moorerial quiere irse. La llevaron dormida del @Sfinochietto".