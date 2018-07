Ganó Bahía y se aseguró un lugar en las semifinales del Provincial de Mayores

Un desarrollo mucho más tranquilo que en su debut tuvo Bahía Blanca para asegurarse la segunda victoria en el 73º Campeonato Provincial de Mayores de básquetbol que se desarrolla en San Nicolás hasta el sábado.

El equipo dirigido por Andrés Iannamico venció a La Plata, en el duelo interzonal, por 94 a 59.

Anoche, Bahía le había ganado a Mar del Plata por 85 a 81, por lo que ya se aseguró un lugar en las semifinales de mañana.

No obstante, desde las 19 se medirá con Zárate-Campana, el otro invicto del grupo, para definir quién avanza en la primera colocación.

Tal como ocurrió ayer, a excepción de Emilio Giménez, todos los jugadores bahienses lograron anotar, destacándose Bruno Pallotti (16), Ramiro Heinrich (12) y Lucas Chaves (10).

Mirá las estadísticas del partido

La Selección tuvo un prolijo andar desde el inicio, cuando con un triple de Sahdi se colocó 9-5 al frente.

El 22-14 del cierre del 1ºC marcó la tendencia, Bahía alcanzó a sacar 24 puntos de ventaja en el 2ºC (44-20) y se dio el gusto de administrar minutos (apenas tres jugadores permanecieron en cancha más de 20m) en el complemento pensando en el compromiso de esta tarde.

Fixture completo

Fecha 1 - Ayer

Zárate-Campana 101-72 Chivilcoy (en Belgrano)

Bahía Blanca 85-81 Mar del Plata (Regatas)

San Nicolás 83-66 La Plata (Regatas)

Fecha 2 - Hoy

Mar del Plata 86-99 Zárate-Campana (Somisa)

Bahía Blanca 94-59 La Plata (Regatas)

San Nicolás 68-83 Chivilcoy (Belgrano)

Fecha 3 - Hoy

19:00 - Chivilcoy vs La Plata (Regatas)

19:00 - Bahía Blanca vs Zárate-Campana (Belgrano)

21.00 - San Nicolás vs Mar del Plata (Belgrano)

Mañana

19:00 - Partido por el 5º puesto (Regatas)

19:00 - Semifinal 1 (2ºA vs 1ºB) (Belgrano)

21:00 - Semifinal 2 (1ºA vs 2ºB) (Belgrano)

Sábado

19:00 - Partido por el 3º puesto (Belgrano)

21:00 - Final (Belgrano)