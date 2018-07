Dijo que le gustaban los nenes y en su casa lo torturaron hasta la muerte

Un nene de 10 años murió tras ser torturado por su propia mamá y su novio tras confesar que le gustaban los nenes, según publicó TN.

Ocurrió en una casa del desierto de Mojave, California, donde el chico sufrió diversos abuso y finalmente falleció el 21 de junio.

El nene fue golpeado contra el piso, azotado con un cinturón y una cuerda y se le tiró salsa picante en la boca, según se afirma en la causa.

El menor también fue quemado con cigarrillos y atormentado al prohibirle usar el inodoro.

Los ocho hermanos de Anthony fueron testigos y se vieron obligados a tomar parte en algunos de los abusos, según los documentos judiciales. Debían luchar con su hermano y vigilarlo "para que él permaneciera de pie o de rodillas".

El vicefiscal de Los Ángeles, Jonathan Hatami, escribió: "En un momento Anthony no podía caminar, estaba inconsciente acostado en el suelo de su habitación durante horas, no recibió atención médica y no podía comer solo".

El subdirector del Departamento de Servicios para Niños y Familias confirmó que Anthony había dicho previamente que "le gustaban los niños", informa el diario The Sun.

Qué dijo la mamá

La policía fue a la casa un día antes de que el nene muera en el hospital. Su mamá dijo que se había caído por las escaleras, pero se descubrió que tenía lesiones graves en todo el cuerpo y que estaba cubierto de quemaduras de cigarrillo.

Tras la muerte de Anthony, las autoridades retiraron de su casa a los otros ocho hermanitos, de entre 11 meses y 12 años.

La mamá del pequeño, Heather Maxine Barron (28), y su novio, Kareem Ernesto Leiva (32), están presos y acusados ​​de tortura y asesinato. (TN y La Nueva.)