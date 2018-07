UNS: quieren separar de su cargo a un psiquiatra acusado de más de 50 casos de acosos sexuales

El titular de la secretaría de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional del Sur, Agustín D'Alessandro, contó esta mañana que buscan separar de su cargo a un psiquiatra que forma parte de Sanidad de la institución y al que acusaron de 58 casos de acosos sexuales en 2013.

Según explicó en LU2, el señalado es Fernando Lo Verde y los casos denunciados se dieron hasta 2013 en el que fue sancionado por sumario.

"Preguntaba detalles muy íntimos sobre la sexualidad de las chicas y en un caso le levantó la remera a una chica y le tocó la panza, cuando era psiquiatra y no tenía porqué", relató el secretario, que confirmó que no hay denuncias penales.

Después de su sanción, el acusado no volvió a sus funciones y se tomó diversas licencias con goce de sueldo hasta que en los últimos días se terminó el plazo máximo legal.

"Sus compañeros recomendaron que realizara tareas pasivas en Sanidad, yo quería mandarlo a un lugar donde no tenga contacto con el público", dijo D'Alessandro a Panorama y agregó: "Estoy muy enojado, porque ellos eran compañeros en ese momento y sabían".

D'Alessandro dijo que es acusado dentro de la Universidad por querer apartar a Lo Verde del trato con el público, pese a que ya no cumple las funciones en las que habría cometido los acosos, y que esto se debe a cuestiones políticas internas dentro del gremio no docente.

"Me acusan de una dictadura y defienden a este tipo como 'el pobre médico'", lanzó y reforzó: "Yo no quiero que cumpla funciones, pero no me dejan".

"No se puede defender lo indefendible por politiquerías", concluyó.