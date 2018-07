Con Bahía Blanca, comienza esta tarde el Provincial de Mayores de San Nicolás

Con el objetivo de estirar la seguidilla iniciada en 2015, la selección bahiense de básquetbol partió a últimas horas de ayer hacia San Nicolás, sede del 73º Provincial de Mayores.

Bahía Blanca, actual tricampeón de la categoría, hará su presentación a las 19, ante Mar del Plata, por la Zona B.

Mañana, el equipo dirigido por Andrés Iannamico afrontará la doble jornada: a las 10:30 ante La Plata, por el duelo interzonal, y desde las 19 ante Zárate-Campana, el restante integrante de su Zona.

Tras el Zonal ante Punta Alta, con victorias por 92 a 78 de local y 83 a 73 de visitante, Bahía debió hacer una modificación en su plantel ya que por motivos laborales no pudo viajar a San Nicolás el alero Agustín Dottori.

En su lugar fue convocado Javier Bollo, centro que actualmente se desempeña en Leandro N. Alem.

Bahía lidera la tabla histórica de campeonatos, con 36 conquistas: 1941,1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1960, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1987, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 2005, 2008, 2009, 2015, 2016 y 2017.

En la segunda colocación se encuentra La Plata, con 11 títulos. Más abajo: Junín (7), Pergamino (4), Mar del Plata (3), San Nicolás (3), Zárate (3), Mercedes (2), Quilmes (2) y Coronel Pringles (1).

Plantel bahiense

**Bases

Fabián Sahdi

Franco Ruesga

Bruno Pallotti

*Escoltas

Lucas Chaves

Federico Elías

Federico Harina

*Aleros

Emilio Giménez

Valentín Bettiga

*Ala centro

Cristian Miguel

*Centros

Ramiro Heinrich

Franco Pennacchiotti

Javier Bollo

*Cuerpo técnico

DT Andrés Iannamico

AT Lisandro De Tomasi

PF Ezequiel Micca

Fixture completo

Fecha 1 - Hoy

19:00 - Zárate-Campana vs Chivilcoy (en Belgrano)

19:00 - Bahía Blanca vs Mar del Plata (Regatas)

21:00 - San Nicolás vs La Plata (Regatas)

Fecha 2 - Mañana

10:30 - Mar del Plata vs Zárate-Campana (Somisa)

10:30 - Bahía Blanca vs La Plata (Regatas)

10:30 - San Nicolás vs Chivilcoy (Belgrano)

Fecha 3 - Mañana

19:00 - Chivilcoy vs La Plata (Regatas)

19:00 - Bahía Blanca vs Zárate-Campana (Belgrano)

21.00 - San Nicolás vs Mar del Plata (Belgrano)

Viernes

19:00 - Partido por el 5º puesto (Regatas)

19:00 - Semifinal 1 (2ºA vs 1ºB) (Belgrano)

21:00 - Semifinal 2 (1ºA vs 2ºB) (Belgrano)

Sábado

19:00 - Partido por el 3º puesto (Belgrano)

21:00 - Final (Belgrano)