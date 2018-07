Bahía debutó en el 73º Provincial de Mayores con una sufrida victoria

Bahía Blanca comenzó con una victoria el 73º Campeonato Provincial de Mayores de básquetbol que se desarrolla en San Nicolás hasta el sábado.

El equipo dirigido por Andrés Iannamico derrotó a Mar del Plata por 85 a 81.

A excepción de Emilio Giménez, todos los jugadores bahienses lograron sumar puntos, siendo lideres Franco Pennacchiotti (18), Lucas Chaves (17), Fabián Sahdi (11) y Cristian Miguel (10).

Mirá las estadísticas del partido

Bahía llegó a sacar 9 puntos de ventaja en el inicio del 2ºC (19-10), aunque recibió 28 unidades en ese cuarto y debió correr de atrás hasta el arranque del complemento.

Desde allí, ambos equipos se alternaron el liderazgo hasta los instantes finales, cuando un triple de Chaves dejó a Bahía al frente 76-74 con un minuto por delante.

En lo sucesivo, libres de Pennacchiotti y Sahdi aseguraron la victoria.

Además, Zárate-Campana venció a Chivilcoy por 101 a 72 con una gran actuación del Lisandro Rasio, ex Bahía Basket.

El ala-centro sumó 21 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias en 32m53.

En el último turno chocarán el local y La Plata.

La Selección volverá a jugar mañana, en la doble jornada: desde las 10:30 enfrentará a La Plata, por el duelo interzonal, y a partir de las 19 cerrará la fase de grupos ante Zárate-Campana

Fixture completo

Fecha 1 - Hoy

Zárate-Campana 101-72 Chivilcoy (en Belgrano)

Bahía Blanca 85-81 Mar del Plata (Regatas)

21:00 - San Nicolás vs La Plata (Regatas)

Fecha 2 - Mañana

10:30 - Mar del Plata vs Zárate-Campana (Somisa)

10:30 - Bahía Blanca vs La Plata (Regatas)

10:30 - San Nicolás vs Chivilcoy (Belgrano)

Fecha 3 - Mañana

19:00 - Chivilcoy vs La Plata (Regatas)

19:00 - Bahía Blanca vs Zárate-Campana (Belgrano)

21.00 - San Nicolás vs Mar del Plata (Belgrano)

Viernes

19:00 - Partido por el 5º puesto (Regatas)

19:00 - Semifinal 1 (2ºA vs 1ºB) (Belgrano)

21:00 - Semifinal 2 (1ºA vs 2ºB) (Belgrano)

Sábado

19:00 - Partido por el 3º puesto (Belgrano)

21:00 - Final (Belgrano)