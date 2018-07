Coronel Suárez: Moccero pidió tasas diferenciadas para evitar más despidos

El presidente del bloque de concejales del Movimiento para la Victoria y exintendente suarense, Ricardo Moccero, propuso que el municipio otorgue tasas diferenciadas y alguna exención impositiva al comercio y la industria locales, para alivianar las cuentas de quienes tienen empleados a su cargo y evitar más despidos.

“Hemos pasado los 3 mil desocupados en Coronel Suárez, siguen los despidos en la fábrica Dass y todos los días cierran comercios. Esta gente pierde la obra social, no puede pagar el alquiler, los servicios y se ha perdido mucho tiempo con falta de gestión para retener el empleo. Ahora hay que arrancar de cero y generar herramientas para todas las personas que tengan ganas de trabajar”, indicó.

“Hay que mantener lo que todavía no se cayó. Hay que gestionar, ir al ministerio de Producción de Provincia y de Nación; se necesitan beneficios para los que tienen que mantener a los empleados. Hay que brindar beneficios en impuestos y en logística, y eso debe salir del gobierno”, agregó.

Entre otras cosas, remarcó que se deben otorgar más créditos para los emprendedores y sobre todo para aquellos que pretendan tomar gente a su cargo.

“Con el área de Producción participamos de las reuniones para evaluar el otorgamiento de microcréditos. Es importante recordarle a la gente que estos créditos son para quien no tiene trabajo o para aquel que necesita tomar más empleados, es decir, apuntados a la generación de empleo”, dijo.

Para el concejal, estos microcréditos son la oportunidad para las personas que conocen un oficio y necesitan comprar herramientas para trabajar, ya que el interés es del 12% con períodos de devolución de entre 1 y 2 años.

Al respecto, informó que hasta ahora se han aprobado 22 microcréditos para emprendedores y se están estudiando otros, aunque siempre tienen prioridad los que toman gente.

“Se deben armar cooperativas de trabajo y volver a los oficios, pero siempre generando empleo genuino para los suarenses”, señaló.

Crítica

El exintendente criticó el actual modelo económico de Mauricio Macri y dijo que “la recesión es muy fuerte y el gobierno es insensible a las necesidades concretas de la población”.

“Antes estaba la garrafa social y la gente podía pagar la luz y el gas; ahora todo es cuesta arriba. Los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes y los comercios chicos no pueden competir con los supermercados. Los comercios medianos han tenido que despedir gente, porque no tienen ventas”, sostuvo. (Agencia Coronel Suárez)