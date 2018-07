Video: entre lágrimas, Lautaro Martínez se despidió de Liniers

Sin poder contener la emoción, Lautaro Martínez se despidió ayer de la gente Liniers, antes de sumarse a la pretomporada del Inter de Italia donde continuará su carrera.

El club albinegro lo agasajó anoche con una cena y le brindó una afectuosa despedida, luego de que el ex delantero de Racing se entrenara durante todas sus vacaciones con el plantel de la Primera del "Chivo".

“Es muy difícil soltarme de mi familia. Me fui a Buenos Aires con un sueño: jugar al fútbol profesional. Desde chico soñaba con eso, con cumplir los objetivos que me planteaba. Siento orgullo personal y con mi familia. Desde el primer momento que me fui de mi casa mi vieja fue la que más sufrió, se me hizo muy difícil pero yo luche contra todo eso. Mi hermano, cuando yo llegué a Buenos Aires, tuvo un problema de salud y fui contra todo eso y por suerte hoy tengo la posibilidad de ayudarlos", dijo Lauty, como pudo, cuando le tocó hablar delante de los presentes.

El bahiense, quien firmó contrato con el club italiano hasta 2023, se convirtió en la venta más importante de la historia del fútbol argentino: superó los 30 millones de dólares.

"No quería llorar pero esto es muy fuerte, me voy a un lugar que es mucho más lejos. Voy a dar lo mejor y representar a Liniers de la mejor manera y a Racing también, que me dio la posibilidad de estar donde estoy", admitió.

Hoy, el equipo milanés le dio la bienvenido con un video y una publicación en su cuenta oficial.

"Quería remarcar una cosa: que es tratar de recuperar el sentido de pertenencia del club, que creo que está faltando y eso es muy importante. Porque yo la primera vez que entré al club sentí algo que no había sentido nunca y volver a sentir esa energía que yo sentí la primera vez... y hoy creo que eso está faltando, pero con la ayuda de todos, colaborando y tratando de mirar el club para mejorar. El club está hermoso y quedensé tranquilos que yo voy a ser uno de esos: voy a apoyar al club de la mejor manera y para lo que necesiten voy a estar siempre", cerró el Toro.