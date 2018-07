El comunicado que hizo la UNS tras las denuncias de más de 50 chicas por el acoso de un psiquiatra

La Universidad Nacional del Sur emitió hoy un comunicado ante la trascendencia que tomó el caso del psiquiatra acusado de acosar sexualmente a más de 50 alumnas que querían ingresar a la casa de altos estudios.

"En el año 2013, tras la denuncia de conductas impropias, se sustanció Fernando Antonio Lo Verde un sumario administrativo que derivó en una suspensión, medida recomendada por la Asesoría Letrada y encuadrada en la normativa vigente", comienza el comunicado, que luego asegura que desde ahí el profesional "no prestó servicios por acogerse a reiteradas licencias por enfermedad de largo tratamiento, mediando informes psicológicos y psiquiátricos que señalan la existencia de una patología psíquica estructural".

"Ante la reciente finalización de dichas licencias, por la imposibilidad legal de cesar el vínculo laboral con el agente, considerando que su matrícula habilitante de médico se ha dado de baja, y en virtud de que informes de dos psiquiatras y un psicólogo señalan que el retorno al trabajo 'favorece el sentido de pertenencia, la seguridad con el entorno de pares/superiores y el apoyo que se necesita en casos en que el equilibrio psíquico se encuentra en permanente riesgo', la semana pasada las autoridades de la UNS solicitaron una Junta Médica que evalúe su situación y elabore una recomendación que brinde fundamento a cualquier decisión a tomarse", concluyeron.

Desde la UNS salieron a aclarar esto luego de que el titular de la secretaría de Bienestar Estudiantil, Agustín D'Alessandro, contara que buscaban separarlo de su cargo tras las denuncias de 58 alumnas.

"Preguntaba detalles muy íntimos sobre la sexualidad de las chicas y en un caso le levantó la remera a una chica y le tocó la panza, cuando era psiquiatra y no tenía porqué", relató el secretario, que confirmó que no hay denuncias penales.

Después de su sanción, el acusado no volvió a sus funciones y se tomó diversas licencias con goce de sueldo hasta que en los últimos días se terminó el plazo máximo legal.

"Sus compañeros recomendaron que realizara tareas pasivas en Sanidad, yo quería mandarlo a un lugar donde no tenga contacto con el público", dijo D'Alessandro a LU2 y agregó: "Estoy muy enojado, porque ellos eran compañeros en ese momento y sabían".

D'Alessandro dijo que es acusado dentro de la Universidad por querer apartar a Lo Verde del trato con el público, pese a que ya no cumple las funciones en las que habría cometido los acosos, y que esto se debe a cuestiones políticas internas dentro del gremio no docente.

"Me acusan de una dictadura y defienden a este tipo como 'el pobre médico'", lanzó y reforzó: "Yo no quiero que cumpla funciones, pero no me dejan".

"No se puede defender lo indefendible por politiquerías", concluyó.