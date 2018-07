Una chica denunció que un hombre la acosó en una veterinaria de Bella Vista

Una chica denunció en las últimas horas que fue acosada por un hombre en una veterinaria del barrio Bella Vista. El acusado lo negó.

Se trata de Milagros Schenfeld, quien en su cuenta de Facebook contó lo que vivió ayer en Brandsen al 700.

De acuerdo a su denuncia, la chica fue al local a averiguar por alimento para su perro y el comerciante primero se relacionó normal, pero fue cambiando su comportamiento hasta cerrar la puerta con llave y acosarla.

“Un señor grande me atendió lo más bien, pero de a poco todo fue cambiando, empezó agarrándome de la cara y preguntándome por un piercing, después a hacer preguntas inadecuadas: si tenía novio, si me gustaba tener relaciones, si practicaba sexo oral”, explicó Milagros.

“Para esto, ya había cerrado la puerta con llave, me preguntó si quería quedarme a tomar un café o unos mates, le respondí que no, que me abra, que me quería ir. Sin embargo, siguió insistiendo, al punto de preguntarme si le quería dar un beso, me lo preguntó varias veces hasta que por fin me abrió”, agregó.

En pocas horas, su relato se viralizó y más chicas contaron situaciones similares con el mismo hombre.

“Quiero que todos lo sepan, que nadie vuelva a pasar por esto”, deseó Milagros al final de su publicación.

En diálogo con La Nueva., la chica contó que ya hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer y que está a la espera de que llegue a fiscalía y se comuniquen con ella.

Por su parte el hombre denunciado negó todo y dijo que irá "hasta las últimas consecuencias".