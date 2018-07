El dueño de la veterinaria acusado de acoso sexual: "Es todo mentira y va a tener que pedir perdón"

El dueño de un veterinaria de Bella Vista que fue denunciado por acoso sexual negó todo y dio su explicación sobre lo que sucedió.

Milagros Schenfeld lo denunció en su cuenta de Facebook y en la Comisaría de la Mujer y su relato se viralizó en las redes.

“Me siento perjudicado como persona y en mi trabajo por eso fui a hacer la denuncia a la comisaría la misma noche. En el Facebook, qué me puedo defender, es ella contra mí”, le contó Jorge Ramos, de 56 años, a La Nueva..

Ramos asegura que denunció a la chica y que irá "hasta las últimas consecuencias".

“El quilombo que se le va a armar va a ser muy grande porque esto lo sigo hasta las últimas consecuencias. Va a tener que pedir perdón”, afirmó el hombre, que ahora espera que lo llamen de la fiscalía para seguir el caso.

En tanto sobre la aparición de otros testimonios sobre situaciones similares, señaló: “Que comenten todo lo que quieran, no tengo nada que esconder”.

Ramos dijo que es la primera vez que la vio, que no conocía a la chica y que todo lo que publicó es mentira.

“Para mí hay algo atrás de esto, algún interés. Se les fue de las manos lo que quisieron armar en Facebook y no sabían cómo pararlo”, agregó.

Ramón dio detalles sobre ese día

Ramos explicó que ayer a las 2 de la tarde se levantó cuando la chica le golpeó la puerta para comprarle alimento.

Según él, cuando la hizo pasar le cerró la puerta como la cierra siempre ya que no tiene cerradura y "siempre está con llave por seguridad".

Ahí la joven le preguntó el precio y si trabajaba con tarjeta. Cuando le contestó que no tenían todavía el posnet, dijo que pasaba mañana o pasado.

"Tengo un defecto, lo reconozco no sé para qué pregunto todo y a veces pregunto pavadas pero pregunto. Cuando giró para irse, vi que tenía un piercing en la oreja y le dije: '¿No te molesta? Supongo que te debe molestar para dormir o para bañarte'. Me dijo que no y sonrió. Y me comentó que además tenía uno en la lengua y me lo mostró. “Gustos son gustos”, le dije mientas le abrí y se fue"", relató Ramos.

"Tengo toda la inocencia de mundo y si tuviera algo que ver me escondería”, cerró.