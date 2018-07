Carrió aclaró que le dio $ 5 a un mozo porque no tenía más dinero

La diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó hoy que le dio una propina de 5 pesos a un mozo platense el año pasado porque en ese momento no tenía más dinero.

"Lo que dijo el mozo que le di los 5 pesos y monedas es cierto, por un café y dos tostados. Era la única plata que tenía, le mostré la billetera y le pedí perdón, cuando vuelva a La Plata (o sea 200 km) le voy a llevar más", sostuvo Carrió en su cuenta de la red social Twitter.

La legisladora se expresó así luego de que se armara una polémica alrededor de sus dichos del pasado lunes, cuando instó a la clase media a dar "propinas".

En ráplica, Franco, un mozo platense recordó que la atendió "hace un año y medio" y la propina que le dejó fue de 5 pesos. "No se comportó muy bien con el tema de la propina. Por lo menos acá se deja un 10 por ciento de propina: ella hizo un buen gasto y me dejó cinco pesos y algunas monedas. Me sentía bastante indignado en el momento", contó. (NA)