El fiscal ofreció 9 nuevos testigos para que declaren en el segundo juicio oral

Durante la audiencia preliminar del nuevo juicio oral que se desarrollará por abuso sexual y homicidio contra Federico Margiotta en Coronel Pringles, el fiscal Rodolfo de Lucia ofreció ante los jueces del Tribunal en lo Criminal Nº 3 nueve testigos que al parecer no declararon en ningún proceso penal, para que atestigüen en el segundo debate aún con fechas de realización inciertas.

Los defensores Rubén Diskin y Sebastián Martínez, quienes patrocinan a los imputados Jorge Fabrizio y Pedro Martínez respectivamente, se opusieron a la eventual incorporación de nueva prueba testimonial planteada por el representante del Ministerio Público.

El doctor Martínez ofreció como testigos en el debate a Federico Striebeck, exjuez de Paz de aquella ciudad, y a Néstor Larrouy, secretario de ese juzgado.

El doctor De Lucia también requirió a los magistrados Ricardo Gutiérrez, Eduardo d´Empaire y Hugo de Rosa, que dirigirán el próximo debate, sumar al expediente "prueba documental" consistente en dos Investigaciones Penales Preparatorias (IPP).

Una de esas causas tiene como acusada de falso testimonio a Natalia Gorordo y la otra se originó por una "denuncia contra Fabrizio", según afirmó De Lucia.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20 se refirió además a la posibilidad de que los acusados de abuso sexual y homicidio calificado en perjuicio del pringlense de 13 años, pidan al tribunal ser juzgados mediante un juicio por jurados.

En la audiencia de hoy De Lucia propuso que el nuevo debate se extienda como máximo 8 días, y los defensores consideraron que el juicio se puede desarrollar en un lapso menor.

Por su parte los abogados Matías Bertoncello y su padre Héctor, copatrocinantes de la familia Margiotta que se presentó en la causa como particular damnificado, adhirieron a los planteos del fiscal.

En la sala de audiencias del quinto piso de Tribunales ubicados en Estomba 34, también estuvieron presentes ambos encartados, Eva Molina y Donato Margiotta, padres del chico fallecido, así como su hermana.

"La causa de mi hijo quedó en las manos de Dios; espero que los jueces crean en Él y hagan justicia. Si esta vez se hace justicia, el pueblo de Coronel Pringles va a descubrir lo que está pasando", dijo Molina antes de la audiencia.

"Porque las fiestas y los abusos (a menores) continúan, pero nadie quiere decir nada. Quiero que la gente se despierte y no tenga miedo de denunciar estos casos", acotó.

"Las amenazas no me afectan; hasta me llegaron a decir que me vaya de Pringles. Pero no me voy a ir porque tengo a mi hijo ahí y no lo voy a dejar solito", finalizó la mamá del menor asesinado en 2002.