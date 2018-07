Se quedó sin trabajo, encontró 9 mil pesos y los devolvió

Raúl Geuna vive en Venado Tuerto, tiene 38 años y hace algunos días se quedó sin empleo por un "ajuste" en la metalúrgica donde trabajaba.

Ayer, mientras caminaba por una de las calles de la localidad santafesina, encontró tirada una billetera con 9 mil pesos en su interior. En ningún momento se le cruzó por la cabeza quedarse con algo que no era suyo y de inmediato hizo un posteo en su cuenta de Facebook para encontrar al dueño del dinero.

En la publicación, que fue compartida más de 87 mil veces, mencionaba que "tiene casi un sueldo me puse en el lugar q la perdió y como estamos hoy en día me imagino cómo puede estar. Tiene una medallita y algo más".

El hombre se reservó algunos detalles del contenido para poder descubrir al verdadero dueño, a quien poco después pudo hallar.

"Vino, me agradeció y me dijo que se llamaba Diego. Me abrazó muy contento y me dijo que ya estaba por sacar un crédito, porque no había pagado el alquiler", comentó Raúl.

Agregó que "me quedé sin laburo hace poco por el tema de reducción de personal, y a todos les llama la atención que devolví la plata cuando me quedé sin trabajo. Yo pasé por tantas cosas y sé lo que es no tener ni un peso, entonces si hubiera perdido la billetera me moría". (NoticiasNet)