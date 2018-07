Cómo eran los acosos del psiquiatra de la UNS

Fernando Lo Verde, el psiquiatra que buscan desplazar de Sanidad, acosaba con comentarios y en algunos casos tocando a las chicas, según algunos de los testimonios que figuran en el sumario al cual accedió La Nueva.

Todo se inició a partir de una nota presentada por el Consejo de Enseñanza Media y Superior y, de esa manera, fueron declarando las posibles víctimas, sometidas durante los exámenes psicofísicos.

“¿Cómo me sentía con mi cuerpo en la intimidad?”, dijo la alumna A.M. sobre la entrevista.

“....También me tocó la mano, cómo las tenía transpiradas me preguntó si me sentía incómoda. Ese día fui con una remera normal, en la que se veía la cadena con una cruz que tengo, e hizo un comentario como que estaba observando la cadenita”, agregó.

M.V.T., por su lado, reconoció que “…a mis compañeras, les preguntaba la frecuencia que tenían relaciones, si eran activas o pasivas en la cama, y cosas así…”

“…a una compañera le preguntó como se sentía con el cuerpo, ella le dijo que estaba haciendo dieta porque se veía gordita, entonces le hizo levantar la remera, le tocó la panza y le dijo que no, que no estaba tan gordita…”

A otra joven, siempre según el testimonio de M.V.T., le preguntó por su trabajo y “si le molestaba que en el día de su cumpleaños le mandara un mensaje de texto”.

M.G., a su turno, declaró que “...a una compañera le dijo que su apellido era italiano y que las italianas tenían pechos grandes. Esa chica estaba muy afectada”.

Destacó M.G. que una de las chicas estaba muy afectada porque “todavía no se había iniciado sexualmente”.

“Me dio mucha pena ver llorar a mis compañeras”, amplió.