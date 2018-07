El cierre de los octavos de final del Mundial y Wimbledon, lo destacado del martes

Mundial Rusia 2018

**Termina la etapa de octavos de final. Juegan: a las 11, Suecia-Suiza y, desde las 15, Colombia-Inglaterra.

Básquetbol

**Se juegan los segundos puntos de las semifinales de Segunda: desde las 20:45, La Falda (0)-Sportivo (1), y a partir de las 21, Altense (0)-Los Andes (1).

**Desde las 20:30, la selección Argentina enfrenta a Filipinas por el último duelo del grupo D del Mundial U17. Jugará Tomás Cha pero; no así, Bautista Lugarini, lesionado (ambos pertenecen a Bahía Basket).

Tenis

**Los argentinos Juan Martín Del Potro (a las 7:30, vs Peter Gojowczyk), Diego Schwartzman (a las 9, vs Mirsa Bäsic) , Federico Delbonis (a las 7:30, vs Feliciano López), Horacio Zeballos (a las 10:30 vs Guido Andreozzi), debutan en Wimbledon. Televisa ESPN.

Pádel

**Los bahienses Miguel Lamperti y Juani Mieres debutan en el Master de Valencia, enfrentando a la dupla conformada por el argentino Maximiliano Grabiel y el español Pablo Lijo Santos.