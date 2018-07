Olimpo está a nada de vender a dos jugadores y... ¡alivio económico!

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Te diría que ambas operaciones están muy cerca de concretarse”, le confió a La Nueva. un alto dirigente de Olimpo, ilusionado con dos posibles ingresos de dinero que pueden significar un “salvataje” económico para un club que, hasta ahora, estuvo tapado de deudas y con las finanzas al rojo.

Voy al grano: Franco Troyansky se está por convertir en refuerzo de Unión de Santa Fe, por lo que seguiría jugando la Superliga Argentina. Faltan acordar los detalles finales, pero Olimpo le vendería al “Tatengue” el 50 por ciento del pase del delantero algarrobense, quien ya no entrena con el plantel superior esperando que se de la transacción.

La entidad santafecina está dispuesta a abonar el monto exigido por Olimpo, pero el pago sería en cuotas --de acá a fin de año--, un arreglo ya determinado por ambas partes.

Igualmente, por “Pochito” hay otra oferta proveniente de un equipo de la Primera división de Brasil, que está dispuesto a pagar en dólares y que ya consultó varias veces cómo hacer para contratar al jugador.

Se cayó totalmente la propuesta de Argentinos Juniors.

“Mirá, Troyansky se quiere ir porque desea progresar económicamente. Esa es la realidad. No nos oponemos, pero no está dicha la última palabra. Cuando un jugador está decidido a emigrar, es muy poco lo que se puede hacer para retenerlo. Lo podés intentar si tenés una billetera gorda o un proyecto deportivo atractivo y ambicioso, algo que en Olimpo hoy no sucede”, declaró el mismo directivo.

La otra: el pibe Facundo García podría continuar su carrera en el Leganés de España, club que mantiene una excelente relación con Olimpo.

El representativo bahiense vendería el 50 por ciento de los derechos económicos, sin opción de compra, y sólo falta que la institución madrinista de el ok para llevarse a la joyita olavarriense, cuyos derechos de formación seguirán en Olimpo.