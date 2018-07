Tornquist: el área de Seguridad dijo que echó a un baterista de la plaza para proteger su "integridad física"

La secretaria de Seguridad de Tornquist aseguró hoy que envió a la policía a echar de la plaza central al guardaparque "Poto" Merlo, quien se encontraba tocando la batería, para resguardar su "integridad física".

El hecho ocurrió el viernes pasado, en la plaza de Tornquist, cuando el guardaparque -quien trabaja hace 20 años en el Parque Provincial- empezó a tocar la batería acompañado por un equipo de música portátil. Luego de estar una hora en el espacio público, la policía lo invitó a retirarse. El hecho generó una fuerte polémica.

Desde la cartera comunal se indicó hoy que "el músico efectivamente estaba tocando la batería ubicado en la ochava del boulevard oeste de la intersección de las calles 9 de Julio y Mitre". Hasta allí se acercó la policía -se agregó- para cumplir "su principal función, que es la de prevenir, identificando a la persona y preguntándole si tenía permiso para desarrollar la actividad en dicho lugar".

En el comunicado se indicó que, en segunda instancia, se actuó para proteger a Merlo.

"El lugar elegido para el desarrollo de esta particular actividad (tocar la batería) resulta poner en riesgo la integridad en este caso del músico, ya que estaba situado ni más ni menos sobre la ochava de la intersección de las calles antes citadas, en un horario donde la bajada del sol torna de hecho peligroso el sector, ya que la visibilidad se ve disminuida sobre todo en los vehículos que circulan de este a oeste", se explicó.

Desde la cartera se aseveró que tanto el municipio como la Policía Comunal apoyan el desarrollo de actividades que contribuyan a la cultura, el turismo y el crecimiento, pero "siempre y cuando estas actividades sean licitas, cumplan con las reglas de convivencia y se efectúen en los lugares destinados para tales fines".

El secretario de Gobierno y Hacienda, Ezequiel Gabella, se expresó en ese mismo sentido.

“Hubiera estado buenísimo que el músico hable con Cultura, y no tengo dudas que el espectáculo que brindó el viernes no solo se hubiese dado, sino que habría sido mejor porque la Municipalidad le brindaba más herramientas. Pero no nos enteramos que venía y no tenemos que caer en contra de la policía, que no hace más ni menos que su trabajo”, dijo al sitio noticiastornquist.com.ar.