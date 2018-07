Sorpresa en la Sexta Sección: un intendente evalúa renunciar a su cargo

El intendente de Guaminí, Néstor Álvarez, está evaluando dejar su cargo y aceptar un puesto en la Defensoría del Pueblo bonaerense. El jefe comunal aún no hizo declaraciones al respecto, pero desde su círculo político más íntimo confirmaron a La Nueva. que “la propuesta existe y la está analizando”.

Si bien no se brindaron detalles acerca del cargo en danza en la Defensoría -organismo que conduce Guido Lorenzino-, trascendió que serían espacios destinados a dirigentes opositores en la Provincia y que surgen de acuerdos políticos.

Incluso trascendió que quien ofreció el puesto para algún dirigente peronista de la Sexta Sección Electoral fue el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. El exdiputado nacional es uno de los líderes de lo que en Cambiemos llaman “peronismo dialoguista”, dentro del cual se enrolan varios legisladores y un gran porcentaje de intendentes.

Desde el área de Prensa del municipio guaminense también confirmaron que la propuesta existe y que Álvarez, lejos de declinar la oferta, la tiene bajo análisis y “podría aceptarla”.

En el mismo sentido se expresó el concejal oficialista José Nobre Ferreira, quien reemplazaría a Álvarez en caso de que deje su cargo. Según dijo, Álvarez le comunicó la posibilidad, y dejó entrever que estaría dispuesto a asumir el cargo máximo en el distrito si esto finalmente sucediera.

Dirigentes de la oposición también confirmaron que, en una reunión conjunta reciente por la implementación del programa SAME en el distrito, el intendente en persona les confirmó este panorama a dirigentes de la oposición, en una

“Sabemos que hubo una propuesta en la Defensoría y que el intendente pidió un plazo para pensarlo. Todavía no he pensado en el cuadro de situación en el caso que acepte. Recién comenzamos a tener algunas reuniones partidarias, pero es muy pronto para evaluar un escenario posible si es que se confirma”, dijo al respecto Gustavo Palacio, concejal del oficialismo (Unidad Ciudadana) electo el año pasado.

Luis Martín Poehls, presidente del bloque Cambiemos en el HCD, reclamó que el jefe comunal se quede “ en el puesto para lo que lo votó la gente”

“El intendente debe quedarse -enfatizó-. (Un puesto en la Defensoría del Pueblo) no es un cargo como para pensar en una salida del municipio. Salvo una participación en una lista para ser legislador o un cargo de ministro, no puede decir que por este cargo esté evaluando irse”.

Eduardo Hiriart, presidente del bloque de Unión Vecinal, dijo que se fue de la reunión con Álvarez “con la percepción de que lo estaba viendo hacer la valija”.

“Yo no pensaría tanto en un cambio así; si lo piensa tanto, es por algo. El marco histórico que le queda como intendente de Guaminí es una página borroneada. La verdad que, si esto pasa, no me dan ganas de pensar cómo puede ser el futuro del distrito en el próximo año y medio. Mi deseo profundo y sincero es que no renuncie para no poner al distrito de Guaminí en una situación como esa”, enfatizó. (Agencia Guaminí)