Carrió pidió a la clase media que "dé propinas" y se desató la polémica

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, desató una polémica al instar a la clase media a que "dé propinas" para no cortar "un círculo" sobre los sectores más vulnerables, tras lo cual salieron a cuestionarla dirigentes opositores y hasta un mozo platense que consideró que hace un año y medio le dejó poca plata.

"Yo sé que hay una desesperanza y que el impacto (de la crisis económica) es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, es que dé propinas", sostuvo la diputada nacional en declaraciones al canal TN. Ante los dichos de la ideóloga de Cambiemos, dirigentes de la oposición salieron a criticarla duramente.

"Carrió propone como política social que la clase media no deje de dar propinas. También la clase alta le podría dar propinas a la media. E incluso podríamos pedirle al FMI que dé propinas a toda la sociedad. Teníamos una dirigente política de fuste y no lo sabíamos", manifestó el diputado nacional de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau a través de su cuenta de Twitter.

En tanto, el dirigente peronista y exjefe de Gabinete Alberto Fernández expresó: "Qué interesante el modo que encontró Carrió para sobrellevar la patética crisis que han creado. Ya no sé si ha perdido todo contacto con la realidad o si su cinismo es enorme. Vergüenza".

Por su parte, la referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman señaló: "Pueden saquear el país, pero den propina...".

Finalmente, un mozo platense recordó en declaraciones a FM Cielo que atendió a la chaqueña "hace un año y medio" y se quejó de la propina que le dejé en aquella ocasión. "No se comportó muy bien con el tema de la propina. Por lo menos acá se deja un 10 % de propina: ella hizo un buen gasto y me dejó cinco pesos y algunas monedas. Me sentía bastante indignado en el momento", contó. (NA)