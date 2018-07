Cartón Lleno: la esperanza sigue intacta

Primera doble grilla de la semana y los teléfonos de nuestras secretarias aún no comenzaron a sonar anunciando a los primeros ganadores. De no aparecer apostadores que hayan completado su tarjeta, la próxima semana disfrutaríamos, como lo establece el reglamento, de un superpozo de nada más ni nada menos que 40.000 pesos. Les recomendamos no dejar para último momento el control de sus cartones, no sea cosa que se les escape algún número. El teléfono para comunicarse es el 456-3699, de 9 a 13 horas.

La grilla del tercer día:

63 67 87 52 10 48 29 01 30 14 33 31 66 92 17 57 11 08