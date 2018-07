“Bonjour nos dijo: `tóquenlos, son de carne y hueso como ustedes'”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

La nota con Martín Ferreyra, el defensor central de Olimpo que convirtió el gol en el 1-1 ante Aldosivi por Copa Argentina, empezó con una jugosa anécdota de la previa del encuentro, minutos antes de que los equipos salten al césped de la cancha de Arsenal.

“Más allá de la planificación del partido y de lo que tenía que hacer cada uno, Darío (Bonjour, el DT aurinegro) nos dijo: `cuando entren, antes del pitazo inicial, acérquense a saludar a los rivales y comprueben que son de carne y hueso como ustedes'. Después agregó: `preocúpense por marcar y por estar atentos, porque ninguno de ellos hará nada que ustedes no sepan; no serán capaces de esconder la pelota debajo del césped ni de dormirlos para pasarlos'”, relató “Tincho”.

—Entraron terriblemente motivados...

—Sí, muy metidos, pensando más en nosotros que en el rival. Vi como mis compañeros apretaban los dientes e iban para adelante, y eso contagia. Yo jugué como si fuera la final del Mundo.

“El partido fue especial desde que llegamos a Sarandí; lo viví con mucha adrenalina. En las plateas estaban mi papá (Jorge Luis) y mi hermana (Julieta), y por televisión me seguían mis familiares y mis amigos. Quería que todos ellos me vean jugar bien. Igual estaba tranquilo, sabía que lo que me estaba pasando me lo había ganado yo”.

El central de 22 años debutó en Primera en el último cotejo de la Superliga (jugó 14 minutos ante Talleres), y con Bonjour como entrenador parece tener el camino allanado como titular en la competencia que está por venir: la exigente edición 2018-2019 de la B Nacional.

“No creo tener la titularidad asegurada, llegaron refuerzos de buen nivel, pero por las inhibiciones me tocó jugar y sé que rendí. Y marqué un gol que no supe como festejarlo”, contó el pibe formado en Bella Vista.

—Saliste corriendo apoyando tu dedo índice izquierdo en la cabeza. ¿Qué significó?

—No sé que quise hacer.

—Con haber llegado a los penales, ¿ya era misión cumplida?, ¿se daban por satisfechos?

—No sé si satisfechos, pero si tranquilos porque habíamos hecho un gran partido y le habíamos jugado de igual a igual a un rival jerarquizado. Habíamos superado las expectativas que teníamos, imaginando que el hincha iba a estar bancando nuestra actuación y nuestro coraje.

“Demostramos que en Olimpo hay pibes que pueden rendir al mejor nivel del fútbol nacional. Estamos en condiciones de hacerle partido a cualquiera; sólo hay que proponérselo. Los chicos del club nos sentimos capacitados para la alta competencia. El fútbol cambió, Olimpo creció muchísimo en inferiores y ya no está lejos del nivel de los clubes que mejor trabajan con menores”.

—¿Hubo alguna cuestión extrafutbolística para que Bassedas no te convoque para la pretemporada, o para que después no te tenga en cuenta para las prácticas futbolísticas?

—Nunca supe que fue lo que sucedió. Cuando se hizo cargo del plantel, entrenamos 4 o 5 días en la parte física y después el plantel viajó para la pretemporada, donde no me convocó. Me llamó la atención, porque no habíamos hecho fútbol y no me había evaluado.

“Bajé a la Reserva, y Darío (Bonjour) me dijo que necesitaba jugar. Me dio confianza y me respaldó poniéndome en todos los partidos. Me corrigió algunos aspectos de mi juego, estuvo atento en los detalles a pulir, me aconsejó y siento que me hizo crecer como jugador”.

—¿Con Bassedas nunca hablaste?

—Jamás tuve diálogo. Sólo me comunicó que no iba a ir a la pretemporada, pero que siga entrenando y que esté tranquilo porque la chance me iba a llegar. Por suerte me tocó con Darío.

—¿Bonjour es el DT ideal para este momento de Olimpo?

—Sí. Conoce a todos los jugadores porque ya nos dirigió. Es muy de Olimpo, sabe como tratarnos y nos habla de una manera que no sí si otro técnico lo haría. Ese es un plus que lo distingue.