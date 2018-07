Coronel Suárez: analizan ampliar el Hospital Municipal 

El secretario de Salud de Coronel Suárez, Rogelio Urizar, confirmó que se está trabajando en un proyecto de ampliación del Hospital Municipal de Coronel Suárez, para paliar un posible incremento de demanda debido al eventual cierre de la clínica privada local.

“En esta época del año tenemos mucha demanda de camas, debido a las gripes estacionales. Tenemos planes, dada la situación de la clínica, de construir un ala de internación con cuatro o cinco habitaciones nuevas”, señaló.

Al respecto, aclaró que la Clínica Coronel Suárez, un establecimiento de salud del ámbito privado, transita por problemas financieros debido al atraso de las obras sociales; además, los médicos que la regentean ya analizaron entre varias opciones un eventual cierre.

“(Si esto ocurre) se van a transferir más pacientes hacia el hospital y debemos contemplarlo, ya que los procesos de obra son lentos”, señaló.



Rogelio Urízar y Marilina Pekel

Una de las complicaciones para el nosocomio local vendría de la mano de la cantidad de cirugías que se realizan hoy en día en la clínica.

“Siempre apoyamos su continuidad, pero la clínica no escapa a la realidad que viven otros establecimientos similares por la demora en el pago de las obras sociales”, señaló.

Por su parte, la directora del hospital, Marilina Pekel, comentó que se está elevando el proyecto ante Fiscalización Sanitaria.

“Queremos hacer un ala no elevada y utilizar el mismo recurso humano que ya tenemos. Esperemos lograr la habilitación del proyecto para comenzar con la construcción”, explicó.

Campaña de vacunación contra la Hepatitis

Este sábado es el Día Mundial de las Hepatitis Virales y, en ese marco, desde la secretaría de Salud y la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud se realizó una campaña de concientización al personal de salud y a la población, en cuanto a los diferentes tipos de hepatitis.

La especialista en gastroenterología, Esther Hurtado mencionó que “se habla mucho de Hepatitis C, que es una enfermedad silenciosa; no hay ningún síntoma que pueda manifestar el paciente, salvo que ya esté en una etapa avanzada, como la cirrosis hepática, por eso la idea es diagnosticarlo antes con un test que se debe pedir al médico de cabecera”.

Se calcula que en nuestro país hay 400 mil infectados y 240 mil ni siquiera lo sabe ni sospecha que alguna vez pudieron estar en contacto con el virus. Por ello, la idea es ir a buscarlos en etapas tempranas de la enfermedad para poder darles un tratamiento efectivo.

“La Hepatitis C hoy se cura. Antes dábamos medicamentos muy caros y sólo el 50% de pacientes se curaba. Actualmente, con los nuevos antivirales de acción directa que entraron el año pasado al país, el 95% de los casos se cura”, comentó.



Esther Hurtado y Agustina Silvestre

Por último mencionó que para los tipos de Hepatitis A y B también hay vacunas.

“A partir de 2005 se inició la vacunación para Hepatitis A, a los niños de 12 meses de edad, con una única dosis. Y desde la aparición en el calendario nacional de vacunación de la prevención de la Hepatitis A, en 2006, ya no hubo casos fulminantes por este tipo de virus. Se otorga la vacunación en todos los centros, unidades sanitarias y materno, con la libreta del niño”, dijo.

En cuanto a la Hepatitis B, desde el año 2000 hay cobertura para recién nacidos. En 2003 se amplió la cobertura para los niños de 11 años y a partir de 2013 también hay en forma gratuita para todos los adultos. (Agencia Coronel Suárez)