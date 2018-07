Claudio Tapia: "Puede ser que me hayan querido llevar puesto"

Claudio Tapia, presidente de la AFA, rompió el silencio ante los micrófonos de Radio Mitre y habló de todo lo concerniente a la situación dirigencial que atraviesa el ente madre del fútbol argentino tras la disputa del Mundial de Rusia 2018.

"Lo dije antes del Mundial. No se me iba a cruzar por la cabeza dejar de ser el presidente de AFA si quedábamos afuera en primera ronda. A mi me votaron por cuatro años y nunca pensé ni pienso dar un paso al costado por más que existan operaciones. Puede ser que me hayan querido llevar puesto, hay operaciones en mi contra", disparó.

"Siempre me tratan de subestimar, pero lo único que te marca la capacidad es la gestión. Uno si hace un replanteo total, además de los resultados, es importantísimo lo hecho hasta aquí. Somos conscientes que hay que trabajar en lo futbolístico y de que tenemos que trabajar con un objetivo a ocho años", agregó.

Tampoco faltó oportunidad para hablar del aspecto deportivo, y de qué sucederá con la Selección Argentina y la continuidad o no de Lionel Messi con la albiceleste.

"Yo creo que va a seguir jugando. Hay que dejarlo tranquilo. Hay que comenzar un proyecto y después ir viendo cómo se van dando las cosas. Él quiere mucho a la Selección Argentina, la quiere mucho. Creo que internamente este golpe debe haber sido muy duro para él, como lo fue para nosotros. Pero Argentina lo necesita", cerró.