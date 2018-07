"Wonder Pity", el juego online que crearon tras la detención de Pity Álvarez

Tras la aparición en las redes sociales de memes inspirados en la detención y el particular estado de salud del excantante de "Viejas Locas" ahora un usuario creó un videojuego online en el que "Pity" Álvarez, tras un crimen, debe escapar de Villa Lugano.

El juego recrea el momento en que el cantante asesinó en la madrugada del 12 de julio a Cristian Diaz, en el barrio Samoré, en Villa Lugano, y se escapó.

"Wonder Pity, scape from Lugano island" emula al mítico "Wonder boy" en su estilo de juego de plataforma, donde el protagonista tiene que avanzar atravesando obstáculos con el tema de Intoxicados "Una vela", de fondo.

El personaje avanza en bicicleta mientras disminuye su "grado de cordura", al tipo del contador de "vida" que tenían los juegos tradicionales.

"Lo maté porque era él o yo", dijo el Pity Álvarez al entregarse

A medida que avanza, puede saltar y capturar una suerte de canastas con hongos que le recuperan el marcador y le permiten hacer grandes saltos a través de los precipicios que se le presentan.

Al igual que pasaba con los "fichines" tradicionales, el juego se comanda con las cuatro flechas que tiene el cursor del teclado.

Shitty Games es conocido por elaborar juegos en la web basados en los acontecimientos que generaron polémica.

Por ejemplo, en la página exhibe un juego basado en el cántico contra Mauricio Macri que se hizo popular durante el verano o "Chanoggedon", basado en los choques del exlíder de Tan Biónica.