A 3 meses de la última reunión, el Gobierno bonaerense vuelve a recibir a los docentes

El Gobierno bonaerense retomará hoy las paritarias con los sindicatos docentes, en medio de advertencias gremiales de no empezar las clases tras el receso invernal, y se estima que los maestros reclamarán una suba del 30 %, con cláusula gatillo.

La reunión se iba a realizar el miércoles último, pero el anuncio del desplazamiento de la Contadora General provincial postergó la cita, mientras la última reunión paritaria fue el 20 de abril.

En aquel encuentro el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) rechazó la propuesta del 15 % en tres cuotas y una cláusula de revisión, junto con dos sumas anuales de 6.000 pesos por presentismo y 3.000 por capacitación.

Para la reunión de este lunes, la gobernadora María Eugenia Vidal y sus funcionarios consensuaron hacer una oferta superadora, más aún luego de la fuerte subida del dólar y del traslado a precios que eso produjo. No obstante, todo indica que el ofrecimiento que hará la Provincia quedará cerca de diez puntos debajo del 30 % que piden los gremios.

El llamado a la reunión con los sindicatos se produjo luego del fallo del Tribunal de Trabajo N° 1 de La Plata que ordenaba la convocatoria en un plazo máximo de cinco días, mientras que los gremialistas alertaron que podrían llamar a un paro apenas finalicen las vacaciones de invierno, con lo cual no volverían las clases.

"Si no nos convocan vamos camino al no inicio del ciclo lectivo después de las vacaciones de invierno. La gobernadora no quiere recibirnos y tuvo que esperar a una orden judicial y sufrimos un abandono total por parte del gobierno de María Eugenia Vidal", había advertido el titular de Suteba, Roberto Baradel.

En este marco, Vidal ya autorizó "aumentos a cuenta" durante este mes y el próximo hasta llegar al 15 % de incremento, mientras reitera ante sus colaboradores que no va a ofertar a "algo que después no se va a poder pagar".

Por su parte, Baradel sostuvo que esperarán a la reunión de este lunes con los funcionarios de Vidal para evaluar si convocan a un paro.