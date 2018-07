2 muertos y 13 heridos en un tiroteo en Canadá

Una mujer murió y 13 personas resultaron heridas ayer por un tiroteo en la ciudad canadiense de Toronto, mientras que el atacante fue abatido por la policía.

"Catorce víctimas recibieron disparos con una pistola. Una mujer adulta murió. Una niña está en condición crítica de salud. El sospechoso está muerto", confirmó el Departamento de Policía de Toronto a través de Twitter.

NSFW: Short yet clear video of the shooting in the #Danforth area of #Toronto. Let's NOT speculate, but instead try DONATE BLOOD to help the victims: https://t.co/txHS7UqjoG #Logan #Riverdale #TorontoStrong pic.twitter.com/wA0AWZp3r4