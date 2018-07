Accidentes en motos, un problema grave sin solución en la ciudad

Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

“El paragolpes es uno”, “el casco salva vidas”, “lo primero que uno se golpea al caer es la cabeza”.

Son todas premisas conocidas por quienes andan en moto, pero no necesariamente respetadas o tenidas en cuentas.

En nuestra ciudad, durante los primeros seis meses del año, cinco personas fallecieron por accidentes en moto en Bahía Blanca y la lupa se vuelve a posar sobre este vehículo de dos ruedas, tantas veces temerario, todas las veces indefenso.

Según pudo saber La Nueva., en el primer semestre de 2018 aumentó la cantidad de accidentes –-no trascendió la cifra-- con respecto a mismo período de 2017, y también aumentó en proporción sobre el total de accidentes, pasando del 32% del primer semestre del año pasado al 35,2% de los pasados seis meses.

Mientras que en Bahía Blanca no existen academias de conducción de motos –las de autos se multiplicaron--, de los 10 muertos por accidentes de tránsito ocurridos en lo que va del año, 5 se trasladaban en moto, lo que habla a las claras del nivel de exposición de quienes usan dicho rodado, aun siendo circunstancialmente menor al que muestran varios años pasados, en los que en 6 o 6,5 de cada 10 muertes en accidentes de tránsito estaba involucrada una moto.

Pero a qué se debe que un mal conocido hace tantos años siga afectando de la misma manera y con una consecuencia tan grave como la muerte a los motociclistas bahienses.

Para tratar de obtener respuestas, consultamos a distintos actores que, cada uno desde un enfoque distinto, son palabra autorizada para hablar de las motos, sus debilidades y sus peligros.

“Cada vez van a circular más motos”

El doctor Pedro Silberman, que comanda el Grupo Interdisciplinario para el Estudio de las Colisiones Viales (GIECOV), opinó al respecto que “lo que requiere la moto, sobre todo en un ámbito de conducción tan errática como es Bahía Blanca, es mucha concentración y adaptación a las normas, como por ejemplo usar casco y circular por donde corresponde”.

También consideró fundamental “estar atentos, porque el mal manejo de los vehículos les va a generar peores situaciones a los que andan en moto y, en un contexto como el actual en el que el boleto de colectivo aumentó tanto, la gente se va a volcar cada vez más a la moto y es altamente probable que aumente el número de motos circulantes y por ende el número de accidentes también”.

Respecto a los motivos de los accidentes en moto, Silberman opinó que “si bien ahora en invierno se deben fundamentalmente a las dificultades por la infraestructura, en términos generales la mayor responsabilidad está en la conducta de manejo, tanto de las motos como de los demás vehículos que no las respetan”.

“La gente usa el casco solo para que no le secuestren la moto”

El piloto de speedway Santiago Martínez no dudó en señalar a la falta de conocimiento y a la inconsciencia a la hora de subirse a una moto como los principales factores de la elevada cantidad de accidentes.

“Por más que todos lo hayan escuchado, no lo tienen en cuenta: el paragolpes sos vos y es lo primero que tenés que saber cuando te subís a una moto. Hay mucha falta de respeto de los que andan en moto para con el resto y viceversa, en muchos accidentes un auto o un colectivo encierran a una moto en una esquina, pero probablemente es la moto la que se metió por cualquier lado”, analizó Martínez.

“Las motos te pasan por la derecha, por la izquierda, por donde se les da la gana. Y no necesariamente son motociclistas pisteros, lo hace cualquiera porque al tratarse de un vehículo más chico y más rápido se sienten capaces de hacerlo”, agregó.

“Otro gran problema es la falta de uso del casco, la gente lo usa solo para evitar que les secuestren la moto y no para protegerse. Trabajé tres años en una agencia de motos y la gente me pedía el más barato reconociendo que era solo por si los paraban. Yo les decía que los cascos baratos son como un balde para lavar el piso con un trapo adentro para que no te raspe”, lamentó el piloto profesional.

Sobre cuestiones técnicas de manejo que los motociclistas no tienen y deberían en cuenta, Martínez destacó la importancia de que el pasajero acompañe el movimiento del conductor a la hora de doblar y el hecho de saber frenar.

“La gente que anda en moto no sabe frenar. Otro problema es que, salvo que haya cambiado hace poco y no me haya enterado, el examen práctico para sacar el carnet es muy poco exigente, te esquivar unos conos sin apoyar los pies en el piso, pero andar en moto es mucho más que tener equilibrio”.

Cuánto cuesta una moto y cuánto un casco

“La moto más vendida es la de 110 cc, que puede costar por ejemplo $21.000 en el caso de una Zanella y $34.000 en el de una Honda. Las formas de pago más comunes son con tarjeta de crédito --aprovechando el 'ahora 12' o el 'ahora 18'-- o en cuotas a través de alguna financiera”, comentó Enzo, dueño de Austral Motos.

Respecto a los cascos, el comerciante explicó que depende de la moto con la que se vayan a usar.

“Si la moto es una 110 para moverse despacio por la ciudad, buscan el más económico, y si la moto es de mayor cilindrada buscan más calidad. Tenés cascos desde $600 hasta $5.000, la mayoría son importados y hay bastante variedad”, agregó.

Sobre el público que anda en moto, sostuvo que el 70% son de entre 20 y 40 años, y que el 65% son hombres, mientras que aclaró que del local las motos salen ya patentadas y con un seguro contra terceros.

“La moto está tan expuesta como un ciclista o un peatón, pero a diferencia de estos, el motociclista no es tan respetado por los automovilistas. A un peatón no lo van a pasar por arriba por cruzar distraído la calle, pero con la moto es como que hay bronca, no toleran que puedan cometer un error o realicen alguna maniobra inadecuada. Después se lamentan, bajan del auto a pedir perdón”, analizó Enzo.

“Además de hacer campañas para los motociclistas, hay que hacer para concientizar a los automovilistas en relación a las motos, porque los gastos carísimos por accidentes después los terminamos pagando todos. Además hay que aceptar que la moto se ha instalado en la ciudad, fue relativamente hace pocos años pero son cada vez más y con lo difícil que es estacionar otros vehículos, la moto se volvió una opción beneficiosa para todos”.

“Las motos están destruidas, andan hasta que no dan más”

Jonathan Iturre, otro joven pero experimentado piloto de speedway de nuestra ciudad, opinó que el principal motivo de los accidentes es la imprudencia de los motociclistas, que se ven tentados “por la facilidad que te da la moto por su rapidez para llegar de un lugar a otro”.

“Con el afán de llegar rápido, en moto uno se mete por lugares por los que no se tendría que meter, sobrepasa autos donde no debe. Si prestás atención vas a ver que las motos no están en condiciones como para andar en la calle, están destruidas y andan hasta que no dan más. Hay muchas que no deberían estar cir culando”.

“Lo que tiene la moto es que es el primer vehículo al que uno puede acceder, pero mucha gente no está preparada para salir a la calle en moto. El invierno y la escarcha son prueba de ello, si no estás muy canchero te podés golpear fuerte”.

Consultado por si existen motos más peligrosas que otras, Iturre destacó, en el caso de los principiantes, a aquellas “que tienen el embrague en la mano, que pueden estar entre las 125 cc y las 150 cc. Más allá de que lógicamente tienen más potencia que una 110 cc, el embrague en la mano las hace más peligrosas”.

El piloto profesional reconoció que ya no le gusta la moto para andar en la calle y que años atrás “fui muy imprudente, en la calle tuve mucha suerte”.

Es importante saber que hasta un profesional puede fallar conduciendo.

“Tuve accidentes por imprudencias mías, por querer andar a más velocidad de lo normal”, concluyó.

En el primer semestre se secuestraron casi 3 motos por día

Según el detalle brindado por la Dirección de Control de Tránsito municipal, en el primer semestre de 2018 en nuestra ciudad se secuestraron 505 motos por los siguientes motivos: falta de licencia de conducir (399), falta de seguro (337), falta de tarjeta verde (140), falta de chapa patente (125), alcoholemia (42), no usar casco (23), falta de casco (8) y estupefacientes (3).

Hay que tener en cuenta que una moto puede ser secuestrada por más de una falta a la vez, por ejemplo falta de licencia de conducir y falta de seguro.

En el período citado también se labraron 571 infracciones a conductores por no poseer casco protector y a 30 por no hacer uso del mismo.