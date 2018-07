5 canciones para recordar a Amy Winehouse a 7 años de su muerte

Hace 7 años el mundo de la música lloraba la partida de otra estrella. Amy Winehouse, la cantante y compositora de 27 años, fue encontrada sin vida en su casa por uno de sus guardaespaldas.

Hoy recordamos a una de las voces más privilegiadas del Soul británico con una lista de 5 canciones destacadas a lo largo de su carrera.

1. Back To Black

2. Rehab

3. You Know I'm No Good

4. Tears Dry On Their Own

5. Love Is A Losing Game