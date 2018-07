Muchos chicos de nuestra ciudad aprendieron a crear lo que más les gusta: videojuegos

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Crear sus propios videojuegos, ese era ni más ni menos el desafío planteado a decenas de chicos bahienses que esta semana participaron del Global Game Jam Next, el evento mundial más importante de su tipo.

El Global Game Jam es un ya tradicional encuentro de programadores de videojuegos, que por primera vez fue dirigido a chicos de 12 a 18 años y se realizó en todos los centros Infinito Por Descubrir del país.

Los menores no necesitaban tener conocimientos previos y, mientras que el evento de desarrollo se realizó viernes y sábado, los seis talleres para capacitar en materias como programación, ilustración, sonido y detección de errores se dictaron entre martes y jueves.

“Los maratones de este tipo para adultos suelen ser usados por las empresas para reclutar a los mejores programadores, cuentan con ganadores y premios económicos. Este que es para chicos es solo para vivir la experiencia, no compiten entre ellos, trabajan en equipo y todos los juegos creados serán publicados por Global Game Jam Next, incluso los no terminados”, explicó una de las coordinadoras de Infinito, Ana Mondón.

Pese a que la convocatoria era para chicos de 12 a 18 años, la mayoría de los asistentes rondaban los 12 y 13 años.

Todas las computadoras utilizadas durante los talleres y el evento global pertenecen al centro de educación no formal ubicado en Fitz Roy y Santa Fe.

“Los chicos llegaron muy entusiasmados queriendo hacer un videojuego pero cuando se dieron cuenta de todo lo que requería, al principio se frustraron. No es algo que puedan hacer solos ni en un día, se dan cuenta de que tienen que trabajar en equipo y organizados. Uno propone el tipo de juego, otro lo programa, otro lo diseña, otro hace el sonido y así con todo”, agregó Mondón.

“La expectativa, siendo realistas, no es que en 48 horas puedan terminar un juego, lo que sale se acerca más a un prototipo -–señaló la coordinadora antes del evento--, pero nuestro objetivo es que a los chicos les surja la inquietud, les guste lo que aprendieron y sigan viniendo a Infinito a terminarlo y seguir adquiriendo conocimientos”.

La licenciada contó también que no todos los facilitadores del centro son docentes, y que la idea del centro y de los talleres de videojuegos era que el que más supiera les explicara a los demás.

“Había un chico que la tenía muy clara con un programa en particular y medio como que nos terminó enseñando él a nosotros. La idea dista mucho de la figura de un docente por sobre los alumnos, acá aprendemos a la par”, agregó.

“No es fácil hacer un juego”

Tobías tiene 12 años y desde principio de año asiste a Infinito por Descubrir, gracias a lo cual se enteró del Global Game Jam.

“Me encantan los videojuegos, para mí son lo mejor. Me invitaron y obviamente dije que sí, yo tenía una leve idea de cómo crear un juego, de cómo hacer los personajes, los niveles y eso. Si se trata de un juego simple, puede resultar más fácil hacerlo, pero si es muy elaborado puede llevar años crearlo. Me gustaría dedicarme a crear videojuegos y también a probar los nuevos que van saliendo”.

Tiziano, de 13 años, por su parte contó que llegó al evento porque un amigo le contó y le dieron ganas de presentar un juego.

“Yo vine sin saber nada de creación, ahora ya tengo un poco más de noción. Me gustaría hacer algo del estilo del Final Fantasy o del The Legend of Zelda”.

Finalmente, Jeremías, de 13 años, contó que ya estaba enterado de la existencia de las Game Jam, y que se enteró del evento cuando los facilitadores de Infinito le contaron.

“Un poco de idea ya tenía, porque en la escuela tenemos talleres de computación y yo elegí el de videojuegos, nos enseñan a programar, a dibujar, etc. Los organizadores son los que bajan la idea del juego a crear, pero a mí personalmente me gustan los juegos de mundo abierto, de estilo medieval, como el Skyrim”.