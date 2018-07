“El Mundial pasó como una fiesta y Rusia se sintió ‘invadida’”

La 21º Copa del Mundo ya es historia. Francia bordó su segunda estrella y la Selección Argentina intenta comenzar -ya sin Jorge Sampaoli- su camino de reconstrucción.

Y todo eso para el periodista Sergio Buyanovsky significa haber cumplido otra meta en sus 38 años de profesión, ya que sumó a su historial su quinta cobertura mundialista.

Sergio fue el enviado de LU2 y "lanueva.com" a Rusia, quien a través de sus informes diarios nos acercó a todos las sensaciones desde las tierras de Putin.

Por eso, luego de 38 días de trabajo, llegó la hora de frenar, disfrutar y contar...

"Estar en un país como Rusia, por más de cinco semanas, fue fascinante desde todo punto de vista: humana, personal y profesionalmente. Fue descubrir otro mundo. Rusia es otro mundo. Es un país fantástico, donde el orden se cumple a rajatabla. Hay un gran respeto por todos", explicó Sergio, quien fue acompañado de su compañero y amigo Nicolás Noseda.

Encima, sus habitantes fueron excelentes anfitriones.

"La gente es muy cálida, muy solidaria, nos arroparon constantemente. Desconocían quienes éramos y nos ha pasado de estar transmitiendo en un parque y la gente estaba haciendo como un asado, ellos hacen pollo o carne de cerdo, y venían y te agasajaban como si fueras uno más", señaló "Buya".

"Eso me sorprendió absolutamente -agregó-, porque el preconcepto que nosotros teníamos acá era que el ciudadano de Rusia es frío, apático, cerrado. Y yo me encontré con una mentalidad y un trato muy solidario en todas las ciudades".

-¿Se sentía clima de Mundial en el día a día, en la calle?

-No, no sentimos clima de Mundial. Independientemente de que la Selección de Rusia hizo una gran torneo, llegando hasta una instancia que ni ellos esperaban, no vimos gente gritando o festejando.

"La pasión que le ponemos nosotros acá en Latinoamérica, allá no existe. El Mundial pasó como una fiesta y Rusia se sintió, entre comillas, invadida por turistas y periodistas. Pero el Mundial le vino muy bien para el turismo y para que la gente conozca un destino que es formidable".

Manu, presente

Pese a que los ojos del mundo se posaron durante más de un mes en Rusia gracias al fútbol, a los bahienses nos ubicaban por otra cosa.

El “Señor Mundial”. Enrique Macaya Márquez cubrió su 16ª Copa del Mundo en Rusia. Un referente.

"Cuando explicábamos que queríamos hacer un informe para Bahía Blanca, una ciudad de Argentina, nos identificaban inmediatamente con Messi, Maradona, el Papa y Ginóbili. A ellos les gusta mucho el básquet, sus deportes son el hockey sobre hielo, el patín sobre hielo y el básquet", explicó.

-¿Te sorprendió que fueran tantos argentinos hasta tan lejos?

-Sí. Me ha pasado de escuchar anécdotas que a uno no lo dejan de sorprender. Más allá de ser mi quinto Mundial, me sigue sorprendiendo que una persona arriba de un tren me diga: “Yo vendí un auto a 80 mil pesos, o yo dejé a mi señora para poder ver a Messi”. Lo que se hace por el fútbol no se hace ni hasta por un familiar. Desde un préstamo o hasta ir a cuidar a un familiar enfermo. El argentino, de manera desmedidamente pasional y sanguínea, por el fútbol hace cualquier cosa. Y esto te lo pinta de cuerpo entero. No se puede creer.

-Desde acá se vio un Mundial con una gran organización y planificación, ¿fue así?

-Sí. El gran lunar, la gran falencia del Mundial fueron los medios de transporte. Porque estoy casi convencido que no esperaban tanta gente; colapsaron los aviones y los trenes veloces. Ese fue el único lunar; el resto fue maravilloso, no hubo una falla.

Afuera temprano

Luego de tres mundiales, Argentina quedó eliminada antes de los cuartos de final ante la supremacía francesa.

"El 4 a 3 contra Francia fue mentiroso, era un partido para 6 a 2. Hubo una diferencia sustancial, física y deportivamente entre Francia y nosotros. Tienen una riqueza individual extraordinaria, nos dieron una lección de fútbol. Por algo terminaron siendo los justos campeones", apuntó Buyanovsky.

"Es muy difícil rescatar puntos altos en la Selección -continuó-. Yo debo confesar que fui con una ilusión muy remota, uno siempre la esperanza la depositaba en Messi, pero la verdad es que no teníamos de donde agarrarnos".

Buyanovsky junto al presidente de River Rodoldo D'Onofrio.

La tempranera eliminación de Lio y compañía significó un desafío para su trabajo.

"Hubo que trabajar más, porque fue mi primer Mundial en el que Argentina queda eliminada en octavos. Eso hace que haya que generar más contenidos, rebuscársela de otra manera para seguir mandando material a Bahía. Porque sin Argentina, el Mundial se había deshilachado", se sinceró.

Horacio Elizondo, el ex árbitro argentino protagonista en Alemania 2006. También pasó por el micrófono de Sergio.

Rusia es historia y para Qatar 2022 falta mucho, pero... ¿Ya se piensa, Sergio?

"Vamos a ver. Yo lo planifico un año antes aproximadamente. Tiene mucho que ver con la clasificación de Argentina y la situación personal y familiar. Veremos...", cerró.