El nuevo diseño que presenta el parque San Martin para la gente

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

La ciudad es la gente en la calle.

Ignacio Torrontegui empleó así el concepto de un urbanista universitario para referirse a la nueva imagen que presenta el parque San Martin.

El secretario de Obras de la Municipalidad manifestó a "La Nueva." que es primordial que la gente se encuentre, discuta, se ponga de acuerdo y utilice los espacios públicos de calidad.

"Esta es una pequeña intervención política; el puntapié inicial en la tarea. Tenemos muchos espacios verdes en la ciudad".

"Es la idea para una ciudad que recibe a mucha gente del interior del país y que está acostumbrada a disfrutar de la naturaleza"-

El funcionario dijo que en el parque San Martin primaba la anarquía: una pista, un lugar para acortar camino.

"Ahora la velocidad máxima es de 20 kilómetros. No tiene calles anchas; son tortuosas, cruzadas".

Dijo que se rediseñaron los espacios: el central es de los chicos. "Se cortó la calle que era muy peligrosa y que venía desde el barrio Atepam. Se hizo un espacio de gastronomía. Apuntamos a que la oferta gastronómica se pueda materializar en ese lugar. También hay un espacio para los adolescentes".

Torrontegui comentó que hay una pista de aerobismo, en el costado, con sus estaciones.

"La parte norte, de espacios más grandes, menos arbolada, está dedicada a la parte deportiva: fútbol, voleibol. La idea es hacer unos playones".

Expresó que para la parte cultural se sacó una mole de cemento en el centro del parque.

"Cada vez que la veía me dolía. Con mucha más simpleza se hizo algo mucho más amplio. Un anfiteatro totalmente rodeado pòr el verde. Hay una playón muy chico donde se pueden ubicar 600-700 personas. Hay otra mayor que alberga, sin problemas, a 5 mil personas sentadas en el pasto".

Dijo que con muy poquito se tomó el bulevar.

"Un vecino nos decía que se convirtió en un sitio de encuentro. Eso es lo queremos. Queremos que el parque se transforme en un lugar de encuentro".

Torrontegui dijo que la inversión en el parque no llegó a los 4 millones de pesos.

"La parte de la infraestructura interior, las calles, por citar algunos ejemplos, alcanzó los 3 millones y monedas".

Manifestó que, a instancias de la gente de prensa, se comprometió al privado para que cuide y que se haga cargo de algunos espacios del sitio.

Puntualizó que en el parque se aprovecharon los recursos disponibles al máximo.

En la presentación de los trabajos, el jefe comunal rosaleño Mariano Uset destacó a Juan Lorenzo, de la iglesia de San Pedro, más conocido como Lorenzo San Pedro.

"Fue aquel vecino de Punta Alta que donó ,hace muchos años, muchas décadas estas tierras, para la construcción de este parque. Nos dejó este espacio para todos nosotros. Es al primero al que tenemos que agradecer por estar acá. La historia prosiguió con actos altruistas de innumerables vecinos y gobiernos", manifestó el jefe comunal.