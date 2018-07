Alientan la conformación de los consorcios para tener obras de gas

Claudio Falzoni

El municipio se reunió con la empresa Camuzzi para faciltarles a los vecinos el acceso a contar con el servicio de gas. "Esto, oportunamente, lo hicieron mis viejos con sus vecinos. Estaban dispuestos a realizar una inversión para que el Estado los acompañe. No se quedaron de brazos cruzados para que la obra les llegue", recordó Mariano Uset.

El jefe comunal rosaleño manifestó a "La Nueva." que en forma conjunta se le plantearán distintos aspectos a la empresa distribuidora de gas. "Queremos avanzar en para tener más obras. Más y mejores servicios".

Afirmó que en la medida de que se conformen los pequeños consorcios se podrán conocer los sectores donde se concretarán los trabajos, amém de la factibilidad que tenga cada barrio.

"Por ello será importante la difusión que tengamos para generar ese canal".

Dijo que el viernes pasado se reunió con una sociedad de fomento, con los gasistas, con la mano de obra.

"Hay que sumar la competitividad en la mano de obra. Es importante que exista, y preparada, para llevar a cabo un trabajo. Que no sea un solo proveedor y que sus precios sean razonables para el mercado".

Uset dijo que la firma Camuzzi pondrá algunos de los materiales.

"En nuestro caso agregaremos la mano de obra. El vecino también tiene que hacer el esfuerzo para lograr la mejora en su calidad de vida", consideró el intendente rosaleño.

Puntualizó que la inauguración del playón social, cultural y deportivo de Barrio Laura implica darle calidad de vida, en el barrio, a los vecinos del distrito.

"La intención es que no tengan que venir al centro para todas las cosas".

Uset recordó que en los dos primeros años de gobierno se planteó que los vecinos de la ciudad no tenían que ir a Bahía Blanca para llevar a cabo los diferentes trámites o para tener un divertimento.

"El miércoles pasado fue muy impresionante la fila de una cuadra para poder acceder a ver una película en el Teatro Colón".

"Queremos que todos los vecinos tengan la posibilidad de desarrollarse. En la misma medida, apuntamos a que puedan hacerlo en su localidad (Pehuen Co, Villa del Mar, Villa General Arias) y en su barrio".

Expuso que el primer playón que se inauguró fue en la villa balneria de Pehuen Co.

"Fue muy exitoso. Allí, prácticamente, no hay espacios comunes municipales para desarrollar las actividades. Por ello, la iniciativa del playón es primordial para los talleres de cultura, de deporte, las actividades sociales y productivas, así como para la autogestión de actividades de los vecinos: el cine gratuito, entre otras. "Ese modelo se llevó a Barrio Laura. Espero que tenga el mismo éxito".